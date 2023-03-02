Finans
02 Mart 2023 - 23:59

O banka EYT'lilere kıyak geçti! 3 yıl söz veren EYT'li bakın ne kadar promosyon alacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na 1 saat kala EYT'liler için bir güzel habere yer verildi. Denizbank, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yönetmeliğine göre emekli olacak 2 milyon 250 bin vatandaşa özel promosyon kampanyası başlattı. Denizbank EYT emeklisi promosyon kampanyası nedir, kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları neler? Soruları ise merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
02 Mart 2023 - 23:59
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O banka EYT'lilere kıyak geçti! 3 yıl söz veren EYT'li bakın ne kadar promosyon alacak!
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Depremlerin neden olduğu gecikmenin ardından milyonlarca EYT üyesi için kader gün geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Şubat ayının ilk haftasında onaylanan kararname yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. EYT Kanunu'nun tüm taraflarca oybirliğiyle kabul edilmesi ve yakında yasalaşması beklenirken, Denizbank'tan EYT üyelerine sevindirici bir haber geldi.

denizbank eyt emekli promosyonu



İlk etapta düzenlemeden yararlanacak 2 milyon 250 bin vatandaş için çalışmalarını bitiren ve resmi duyuru gönderen Denizbank, EYT yönetmeliğine göre emekli olacak kişilere özel promosyon kampanyası yaptı. İlk maaş çekine kadar gün sayan milyonlarca vatandaş, emekli olduktan sonra hem promosyon hem de bayram ücreti alacak.

DENİZBANK EYT ÜYELERİNE REKOR ÖDEME PROMOSYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'yi resmen açıklaması sonrasında EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak ile görüşen Denizbank yetkilileri, EYT üyelerine ödeyeceği promosyonu internet sitesinden resmen duyurdu.

Denizbank açıklamasında "EYT’lilere özel 7.500 TL’ye varan nakit promosyon!" ifadesi kullanılmıştır. Normal emeklilere 5000 TL'ye kadar ödenen promosyon tutarı, EYT'li olup maaşını Denizbank'a devredenlere 7500 TL ödenecek.

denizbank eyt emekli promosyonu

Denizbank'ın internet sitesinde yaptığı duyuru şöyle:

"Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan, EYT kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7.500 TL’ye varan promosyon fırsatı!"

PROMOSYONU ALMAK İÇİN BU ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK ZORUNDASINIZ

7500 TL'lik promosyon ödemesinden faydalanmak için hesaplarınızdan birine otomatik ödeme talimatı verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan banka, EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz." Dedi.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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