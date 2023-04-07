O banka faiz bombasını patlattı! Faizsiz 50.000 TL kredi verecek: Böyle kampanya ne görüldü ne duyuldu

Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine ve ürün/hizmet kullanımını aktifleştirenlere özel bir kredi kampanyası başlattı. Hoş Geldin Kredisi adı verilen kampanya kapsamında, gerçek kişi tacirler ve KOBİ'ler 50 bin Lira'ya kadar, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanabilecekler. İş Bankası'nın yazılı açıklamasında, kampanyanın müşterilerin işlerini büyütmelerine ve geliştirmelerine destek olmayı amaçladığı belirtildi.
50 BİN TL KREDİ HAKKINDA DETAYLAR
Hoş Geldin Kampanyası, İş Bankası tarafından sunulan bir kredi ürünüdür ve 2023 yılında bankayla çalışmaya başlayan, inaktif olan ancak tekrar aktif hale gelen Esnaf ve KOBİ'lere yöneliktir. Kampanya kapsamında, müşterilerin işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere asgari 3 ay, azami 12 ay vadeyle kredi başvurusunda bulunmaları mümkündür. Hoş Geldin Paketi, kredi başvurusu yapan müşteriler için sunulan özel bir fırsattır. Bu kampanyaya dahil olan müşteriler, 1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep uygulamaları üzerinden ücretsiz olarak 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi yapma imkanına sahip olurlar. Ayrıca, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi ve 10 adet çek tahsilatı da ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak, Hoş Geldin Paketi kapsamında verilen ücretsiz çek karnelerinde değerli kağıt bedeli alınmaktadır. Hoş Geldin kredisi kullanımını takip eden hafta içerisinde, Hoş Geldin Paketi otomatik olarak müşteri hesaplarına tanımlanacaktır. Hoş Geldin Paketi'nden sadece Hoş Geldin kredisi kullanan müşteriler faydalanabilirler.Hoş Geldin Paketi kapsamında sunulan taksitli ticari krediler, 50 bin Lira'ya kadar olan talepler için geçerlidir ve maksimum 12 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır. Ancak, kredi talebi ve paket detaylarına ilişkin son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, kredi taleplerini reddetme hakkına sahip olduğu gibi, farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına da sahiptir. Bu nedenle, kredi başvurusunda bulunmadan önce ilgili şartları ve detayları dikkatlice değerlendirmek faydalı olacak.