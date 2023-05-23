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23 Mayıs 2023 - 19:15

O banka faizi yok etti! Ev almak isteyenler 85 TL verip 100 bin TL alacak: Kampanya başladı

Son dönemlerde ev fiyatlarına gelen fahiş zamlar sebebiyle vatandaş ev alma hayallerini rafa kaldırmak zorunda kalıyor. Peki hangi banka uygun faizli kredi veriyor? Tüm detaylar haberimizde.

Trend
23 Mayıs 2023 - 19:15
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O banka faizi yok etti! Ev almak isteyenler 85 TL verip 100 bin TL alacak: Kampanya başladı
Artık peşin parayla ev almak insanlar için hayal oldu. Bankaların konut kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. Peki hangi banka uygun faiz oranlarıyla 100 bin TL konut kredisi veriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Son dönemlerde hem konut hem araçlara gelen fahiş zamlar insanları sık sık kredi çekmeye zorluyor. Albaraka Türk Katılım tarafından başlatılan son kampanyaya göre konut kredisinden faydalanmak için 18 yaşını geçmiş olmak gerekiyor.

100 bin TL Konut Kredisi Kampanyası

 Banka müşterilerine en fazla 120 ay vadeli olan ve yüzde 2 başlangıç kâr payı eklenerek verilecek. Kredi için 100 bin TL kredi tutarının faiz oranı yüzde 2.45 olacak. 120 ay vadeli kredinin aylık taksit tutarı 2 bin 594 TL olacak. Kredi kampanyasından faydalanmak için 0850 222 5 666 çağrı merkezi numarasından bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda bankanın en yakın şubesine giderek başvuru formu doldurulup başvuru oluşturulabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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