O banka hem promosyon hem kredi veriyor! 7.500 TL promosyona ek 15 bin TL anında nakit verilecek! Düşük faizle maaşını taşıyan her emekli alacak!

ING Bank Emekli Müşterilerine Özel Nakit Promosyonu Sunuyor
EMEKLİLERE ACİL NAKİT İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ING BANK'TAN KREDİ FIRSATISon dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan birçok emekli, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. İşte bu nedenle, ING Bank, emekli müşterilerine özel bir promosyon düzenlemiştir. Emekli maaş hesabını ING Bank'a taşıyanlar, almış oldukları aylık maaş tutarına göre promosyondan faydalanabilecekler.
Promosyon, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak ve alınan aylık maaş tutarına göre değişecektir. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.500 TL promosyon ödenecektir. Ayrıca, ING Bank, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için de kredi fırsatı sunmaktadır. 12 ay vadeli 15.000 TL kredi için sadece %1,54 faiz oranı yıllık faiz oranı ile kredi alınabilecektir. Bu kredi için aylık taksit ödemesi ise 1.412 TL olacaktır. Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan ING Bank mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri hattını arayarak emekli maaş hesabını bankaya taşıması yeterlidir. Bu sayede, emekliler, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kredi alabilecekler ve aynı zamanda promosyondan da faydalanabilecekler. Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren ING Bank, emekli müşterilerine özel bir promosyon kampanyası düzenlemiştir. 31 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında emekli müşterilerin almış olduğu aylık maaş tutarına göre farklı promosyon rakamları sunulmaktadır. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar alan emekli müşteriler 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası alan emekli müşteriler 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası alan emekli müşteriler 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzeri alan emekli müşteriler 7.500 TL promosyon rakamı alacaktır. Bu promosyondan faydalanmak isteyen emekli müşterilerin banka müşterisi olması gerekmektedir. Emekli müşteriler, promosyon rakamını almak için şubeye gitmeye gerek kalmadan ING bank mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri hattını arayarak emekli maaş hesabını bankaya taşıması yeterlidir. Ayrıca, acil nakit ihtiyacı olan emekli müşteriler için ING Bank, %1.44 faiz oranı üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Anında onaylı kredi fırsatı sunulurken, ayrıca 12 ay vade fırsatı ile 15.000 TL krediden faydalanmak isteyen emekli müşteriler için %1,54 yıllık faiz oranı ile kredi sunulmaktadır. Bu kampanya ile ING Bank, emekli müşterilerinin ekonomik durumlarını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Emekli müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanan bu kampanya ile banka müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir.