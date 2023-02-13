O banka hesaplarında parası olanlar dikkat! Bir hafta içerisinde bu işlemin yapılması şart: Az önce duyuruldu

Birçok bankanın ihtiyaç kredisi kampanyaları güncellenmeye devam ediyor. 50 bin TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Peki hangi banka ihtiyaç kredisi veriyor? Bankalardan kredi almanın şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİLERİ DEVAM EDİYORİhtiyaç kredisi kampanyası devam eden bankalardan biri Garanti Bankası. Garanti Bankası'nın müşterisiyseniz ve bireysel hesabınız varsa mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası'ndan 50 bin TL'ye varan 36 ay vadeli kredi çekebilmek için ilk şart gelir belgesini sunabilmek. Başvurusu onaylanan vatandaşların kredi ödemeleri dakikalar içinde hesabınıza geçiyor. Aynı zamanda Akbank üzerinde hesabı olan müşteriler de mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabiliyor.
İhtiyaç kredisi ile ilgili değerlendirme sonucu kısa süre içinde tarafınıza bildirilirken eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa dakikalar içinde ödemenizi alıyorsunuz. Akbank müşterilerine sağladığı kredi kampanyasında uygun faiz oranları uygulamaya devam ediyor. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası da beş gün içinde başvuru yapan vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Kredi çekecek vatandaşların emekli ya da sigortalı olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi için mobil uygulama üzerinden istediğiniz her saat başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Eğer bankada hesabınız bulunuyorsa beş gün içinde onaylanarak uygun faizli ihtiyaç kredinizi kullanabiliyorsunuz.