O banka imzayı attı! Her bir kişiye 35.000 TL ödenecek: Liste yayımlandı







TAM 35 BİN TL ÖDEME YAPILACAK







Kamu kurumları ve bankalar arasında ihale usulüyle süren promosyon anlaşmaları devam ederken o kurum personeline müjdeli haberi verdi. Peki hangi kurum personeline 35 bin TL ödeme yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar kurumlarla çalışmaya devam etmek için ihale usulüyle en yüksek promosyon tekliflerini vermeye devam ediyor. Kurumlar ise personeline en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayla üç sene daha çalışmayı kabul ediyor. İhale usulüyle işleyen promosyon sürecinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa için Finansbank ile anlaşma sağlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personeli 35 bin TL ödeme alacak.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından personellerine yapılan duyuru şu şekilde yayımlandı; '13 Mart tarihinde kamu ve özel bankalar ile birlikte promosyon ödemeleri için teklifleri aldık. 3 senelik promosyon sözleşmesi açık artırmalı ihale ile QNB Finansbank tarafından en yüksek teklif verildi. QNB Finansbank personele tek seferde 35 bin TL ödeme yapmayı kabul etti. Aynı zamanda intörnler ve doktorlarımıza 3 sene boyunca aylık 250 TL maaş promosyonu anlaşması da 16 Mart tarihinde yapıldı. Promosyonlar doğrultusunda 15 Nisan tarihinde 35 bin TL ödemeler personelimizin hesabına aktarılacak. Bütün personelimize hayırlı olsun.'