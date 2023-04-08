O banka kasasını açtı! 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi dağıtacak: Başvuru şartları belli oldu

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar son dönemlerde bankaların kredi ödemelerini yakından takip ediyor. Peki hangi banka 50 bin TL kredi veriyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞLADIİş Bankası tarafından duyurulan haberlere göre özellikle son dönemde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ekonomik zorluk yaşayan küçük işletmeciler için destek kampanyası başlatıldı. İş Bankası tarafından esnaf ve KOBİ'ler için başlatılan kredi ödemeleri 50 bin TL olarak belirlendi.
Esnaf ve KOBİ'ler için oluşturulan destek paketi kapsamında 50 bin TL kredi faizsiz şekilde verilecek. Başvuru yapmak isteyen esnaf ve KOBİ'ler için tarih ve şartlar da belli oldu. İş Bankası faizsiz 50 bin TL kredi kampanyası 12 ay vade olarak düzenlenecek. Başvurular 28 Nisan tarihine kadar sürecek. Faizsiz 50 bin TL kredi ödemelerinin en az vade oranı 3 ay olarak belirlendi. İş Bankası faizsiz 50 bin TL kredi kampanyasından başvurular yalnızca şube üzerinden yapılacak.