O banka müşterilerine 500 TL bayram harçlığı verecek! 30 Nisan'a kadar hemen başvuru yapın: Anında hesaplara gönderilecek







O BANKADAN 500 TL ÖDEME







Bankalar müşterilerinin daha avantajlı alışveriş yapması amacıyla sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Peki hangi banka müşterilerine 500 TL ödeme yapıyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankaların kampanyaları hız kesmeden devam ederken Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine 30 Nisan tarihine kadar geçerli olmak üzere 500 TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası kampanyası kapsamında anlaşmalı iş yerlerinde beyaz eşya sektöründe yapılacak 5 bin TL ve üstü alışverişlerde ödeme yapılacak. Bankkart POS cihazlarından yapılan tek seferde ve farklı günlerde 5 bin TL ve üstü her alışverişe 250 TL, toplam 500 TL Bankkart Lira verilecek. Kampanya 1 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.Kampanyaya katılımlar mobil uygulama üzerinden ya da 4757 numarasına BESYA yazıp göndererek sağlanacak. Kampanya süresince anlaşmalı iş yerlerinde beyaz eşya için yapılan 5 bin TL ve üstü her alışveriş için 250 TL toplam 500 TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası kampanyasından en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanımı sağlanabilir. Kazanç sağlayan müşterilerin Bankkart Liraları anında hesaplarına yansıyacak. Kampanya katılımları yalnızca asıl kart sahibinden yapılabilecek. E-ticaret alışverişleri ve karta para yükleme işlemleri, iade işlemleri, nakit çekim işlemleri, iptal işlemleri, ön provizyon işlemleri ve Bankkart Lira kullanımları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya süresince yapılan alışverişlerin iptal ya da iade edilmesi durumunda Bankkart Liralar iade alınacak, eğer Bankkart Liralar harcanmış olursa karta borç olarak yansıtılacak. Ziraat Bankası kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.