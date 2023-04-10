O banka müşterilerine iPhone 14 dağıtıyor! Şartları sağlayan bedava iPhone 14 sahibi olacak: Böyle kampanya 40 yılda bir olur!







QNB FİNANBANK İPHONE 14 HEDİYESİ

HALKA AÇIK ÇEKİLİŞ







KAMPANYA DETAYLARI

Bankalardan müşterilere çeşitli imkanlar sunulurken QNB Finansbank tarafından çok önemli duyurular yapıldı. Mobil uygulama üzerinden giriş yapılarak İphone 14 alma imkanı sunuldu. QNB Finansbank çekiliş hakkı için başvuru detayları...ANB Mobil üzerinden banka hesapları eklenirken +1 çekiliş hakkı kazanılacağı bilgisi verildi. Banka tarafından yapılan açıklamayla beraber QNB Finanbank müşterisi olmayanlarda çekilişe katılım sağlayabilir.Türkiye genelinde QNB Mobi uygulaması üzerinden başvurular başlarken QNB Mobil'e müşteri TC kimlik numarası ve finansşifre bilgileriyle beraber giriş yapılarak kampanyaya katılım sağlanır. QNB Finansbank bireysel müşterilerilerinin 1 çekiliş hakkı olurken Açık Bankacılık bölümüne dair banka hesaplarından en az bir tane hesap ile giriş yapılarak katılım sağlanır.İphone 14 çekilişi 05.05.2023 tarihinde saat:11.00’de QNB Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu-Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İSTANBUL adresinde halka açık olarak yapılacağı bilgisi verildi.Toplamda 2 çekiliş hakkı ile sınırlı olurken bireysel müşterilere yöneliktir. QNB Finansbank Mobil Uygulaması iOS 11.0 veya üstü ve Android 5.0 ya da üzeri sürüme sahip cihazlarda kullanılabilir. Katılımcıların ikramiyelerini kazanması için adres bilgileriyle beraber iletişim detayları eksiksiz olarak yazılır.