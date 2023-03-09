O banka promosyon bombasını patlattı! 9.200 TL almak için tek yapmanız gereken bu!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların promosyon yarışı da artmaya başladı. Peki güncel olarak hangi banka ne kadar promosyon ödemesi verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ
EYT yasasıyla birlikte emekli olacak vatandaşlar promosyon ödemelerini merakla araştırıyor. Son bilgilere göre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında 90 gün içinde emekli maaşı ödenmezse SGK
tarafından maaş almaya hak kazanan kişiler yazılı talepte bulunursa ileri zamanlarda alacaklarının mahsup edilmesi üzerine avans ödemesi alabiliyor. Avans miktarı her üç ayda bir asgari ücretin üç katını yani 25 bin 523 TL'yi geçmemek üzere belirlenmiştir. Avans emekli maaşından fazla olan kısmı her ay 4'te 1 oranında kesilmektedir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasıyla birlikte EYT'li vatandaşın emekli maaşı bağlanma işlemlerinin tamamlanmasına gerek kalmadan avans ödemesi alabiliyor. Avans ödemesi ilk ay için 1.100 TL ve bayram ikramiyesiyle birlikte en az 6 bin 600 TL olarak belirlendi. EYT'li vatandaşlar için promosyon ödemesinde banka seçimi yaparken ilk olarak banka ATM'sine ulaşılabilirlik durumuna dikkat etmek gerekiyor. Promosyon faydalanmak için bankaya 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekecek ancak bazı bankalar tarafından ek şartlar da emekli vatandaşa sunuluyor. Aynı zamanda otomatik fatura ödeme talimatına karşı promosyon ödemesi yükselebiliyor. Maaş alınan bankadan kredi
kartı almak zorunlu değildir.
Bankalar aynı zamanda banka müşterisi olan emekli vatandaşlara uygun kredi kampanyası da düzenliyor. Bu kampanya kapsamında kredi alan bankalar bazı zamanlar zorluk yaşayabiliyor, bu konuların dikkatli araştırılması gerekiyor. Vatandaşın banka seçimi yaparken EFT, kredi kartı aidat ücreti, uygulamaları gibi durumları da iyi araştırmak gerekiyor. Promosyon ödemeleri tam olarak alınan ilk emekli maaşından sonraki 3 iş günü içinde hesaplara yatmaktadır. SGK tarafından belirlenen asgari promosyon tutarı şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. EYT
yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Bankalar müşteri potansiyellerini genişletmek için promosyon tutarlarını yükseltmeye devam ediyor. Vatandaşın promosyon aldığı bankadan ayrılmak istemesi durumunda aldığı promosyonun kalan sürede olması gereken miktarını tekrar bankaya yatırması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da mobil uygulamalardan yapılabiliyor.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI
Ziraat Bankası 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
HALKBANK PROMOSYON TUTARI
Maaşını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma sözü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi alacak.
VAKIFBANK PROMOSYON TUTARI
3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
YAPI KREDİ PROMOSYON TUTARI
Banka tarafından düzenlenen promosyon kampanyası 1 Kasım 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Bankaya maaşını taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılır. Aynı zamanda ek ödül taahhütnamesi imzalayarak iki otomatik fatura talimatı veren müşterilere ek 200 TL ödül verilir. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 900 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 300 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin TL promosyon ödemesi yapılır.
DENİZBANK PROMOSYON TUTARI
Banka maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma sözü veren müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon için maaş taşıma işlemleri 0850 222 0 800 numarasını arayarak yapılabilir. Ek olarak otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor. Promosyon kampanyası 1 Kasım ve 31 Aralık 2023 tarihi arasında geçerli olacaktır. 7 bin 500 TL'ye kadar emekli promosyonundan faydalanmak için 1 Şubat 2023 tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan müşteriler faydalanacak.
İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARI
Maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.
QNB FİNANSBANK PROMOSYON TUTARI
Banka tarafından düzenlenen kampanyaya göre 8 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi ve ek ödüllerle birlikte 9 bin 200 TL ödeme yapılacak. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 800 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 600 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 200 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 8 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
GARANTİ BBVA PROMOSYON TUTARI
Bankanın promosyon kampanyası 1 Mart 31 Mart tarihi arasında geçerli olacak. Promosyon ödemesi almak için maaşın bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekmektedir. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 600 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 200 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 400 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin TL ödeme yapılacak.
ING BANK PROMOSYON TUTARI
Banka promosyonundan faydalanmak için vatandaşın maaşını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 500 TL ödeme yapılacak.
AKBANK PROMOSYON TUTARI
Bankanın promosyon kampanyası 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacaktır. Promosyon ödemesi almak için maaşın bankaya taşınarak 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.