Finans
07 Nisan 2023 - 00:15

O banka promosyon gemilerini yaktı! Başvuru yapana 23.800 TL promosyonu tak diye ödeyecek: İşte hesaplara yatırılacağı tarih

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Finans
07 Nisan 2023 - 00:15
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O banka promosyon gemilerini yaktı! Başvuru yapana 23.800 TL promosyonu tak diye ödeyecek: İşte hesaplara yatırılacağı tarih
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Kamu çalışanları ve emekliler, maaş promosyonu maliyetleri hakkında bilgilendirilmeye devam ediyor. Yapı kredi Bankası bugün yaptığı tanıtım ile dikkatleri üzerine çekti. Banka, 15 Nisan tarihinde tek seferde yapılacak ödemeler için tam 23.800 TL'lik bir promosyon ödemesi yapacak. Bu habere kaynak olan bilgilere göre, anlaşma zaten yapılmış durumda. Kamu çalışanları ve emekliler, bu fırsatı kaçırmayın!

23 BİN 800 TL PROMOSYON HESAPTA

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Son 2 yıldır, bankalar arasında emekli ve kamu işçisi maaş promosyonu rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında başlayan bu rekabet sonucu, peş peşe yeni anlaşmalar açıklanıyor. Bugün ise Yapı Kredi Bankası'nın yeni anlaşması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Banka, emeklilere verilen kamu istihdama özel olarak 23.800 TL'lik bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Ödemeler, 15 Nisan tarihinde tek seferde yapılacak ve emekli veya kamu işçisi hesaplarına yatacak. 

PROMOSYON ÖDEMESİ 15 NİSANDA YATACAK



Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kadrolu olarak çalışan işçi ve memurlar için Disk Çukurova Bölge temsilciliği tarafından Yapı Kredi Bankası ile bir promosyon anlaşması sağlandı. Anlaşmaya göre, banka tarafından 3 yıllık bir sözleşme kapsamında 23.800 TL ödeme yapılacak. Yapılan görüşmeler sonucunda bu anlaşma gerçekleştirilmiştir. Promosyon ödemeleri, tek seferde ve 15 Nisan tarihinde yapılacak. Haberi duyan çalışanlar, bankadan alacakları bu promosyon ödemesinden yararlanmak için gerekli işlemleri yapabilirler. Kaynak olarak verilen haberde, bu promosyon ödemesinin rekor bir ödeme olduğu da belirtiliyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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