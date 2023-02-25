Finans
25 Şubat 2023 - 22:30

O banka promosyon meşalesini yaktı! Tek işlem yapan emekliler 12 bin TL'yi cebine koyacak!

heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Mart ayı promosyonları için ücretler güncellendi ve artık 12.000 TL ek maaş imkanı sunuluyor! Bu büyük promosyon fırsatıyla ilgili detayları merak ediyor musunuz? İşte tüm ayrıntılar...

Finans
25 Şubat 2023 - 22:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O banka promosyon meşalesini yaktı! Tek işlem yapan emekliler 12 bin TL'yi cebine koyacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Bankalar, emekli maaş alan vatandaşlara Mart ayı promosyonları için çeşitli teklifler sunuyor. 5 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emekliler, belirli koşulları yerine getirerek geri ödemesiz ve karşılıksız ek nakit para alabilirler. Bu promosyonlar, vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için büyük bir fırsat sunuyor. Bankalar arasındaki promosyon ödemeleri her geçen gün güncelleniyor ve en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği merak ediliyor.

Denizbank, emekli promosyonları için 1 otomatik ödeme talimatı istiyor ve EYT kapsamındaki emeklilere 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. 



deniz bank

Fibabank, maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. Garanti Bankası, maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, yeni kartla yapılan 500 TL harcama ile 2 otomatik ödeme talimatına 1.500 TL bonus veriyor.

fibabank

Halkbank, emekli maaşlarına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. 

halkbank

ING, yeni kartları ile emeklilere 500 TL harcama karşılığında 1.000 TL bonus veriyor ve maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

ing

 İş Bankası ise maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

işbank

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. 

kuveyttürk

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, vatandaşlar farklı koşulları değerlendirerek en avantajlı promosyon teklifini seçebilirler.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ