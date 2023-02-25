O banka promosyon meşalesini yaktı! Tek işlem yapan emekliler 12 bin TL'yi cebine koyacak!

Bankalar, emekli maaş alan vatandaşlara Mart ayı promosyonları için çeşitli teklifler sunuyor. 5 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emekliler, belirli koşulları yerine getirerek geri ödemesiz ve karşılıksız ek nakit para alabilirler. Bu promosyonlar, vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için büyük bir fırsat sunuyor. Bankalar arasındaki promosyon ödemeleri her geçen gün güncelleniyor ve en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği merak ediliyor. Denizbank, emekli promosyonları için 1 otomatik ödeme talimatı istiyor ve EYT kapsamındaki emeklilere 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor.
Fibabank, maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. Garanti Bankası, maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yaparken, yeni kartla yapılan 500 TL harcama ile 2 otomatik ödeme talimatına 1.500 TL bonus veriyor.
Halkbank, emekli maaşlarına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.
ING, yeni kartları ile emeklilere 500 TL harcama karşılığında 1.000 TL bonus veriyor ve maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.
İş Bankası ise maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara maaş aralığına göre 3 yıllık ödeme süresi boyunca 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.
Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, vatandaşlar farklı koşulları değerlendirerek en avantajlı promosyon teklifini seçebilirler.