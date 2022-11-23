O banka promosyon tutarını 45 bin TL'ye yükseltti! Promosyon ödemelerinde rekor kırıldı

Son ayların en çok konuşulan konularından biri promosyon ödemeleri oldu. Hem çalışanlar hem de emekliler için farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Emeklilere verilen promosyon ödemeleri Kasım ayı itibarıyla güncellenirken çalışanlara da yüksek tutarlarda promosyon sağlanıyor. Bankaların birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara göre çalışanlara verilecek promosyon tutarları 40 bin lirayı aştı. Devlet üniversiteleri de promosyon yarışına dahil olarak bankalarda yaptıkları sözleşmeleri yeniledi.
Promosyon tutarı 45 bin TL oldu
Promosyon ödemeleri çalışanlar ve emekliler için devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller, bu promosyondan almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde birçok kurumun bankalarla yaptığı anlaşmalar açıklanmış ve promosyon tutarları 30 bin liranın üzerine çıkmıştı. Edinilen yeni bir bilgiye göre ise promosyon tutarının 45 bin liraya yükseldiği açıklandı. Ege Üniversitesi ile Türkiye ekonomi Bankası TEB arasında imzalanan sözleşme ile promosyon tutarlarında yeni rekor belirlendi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak anlaşma sonrasında kamuoyuna açıklamada bulundu. Banka yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde, TEB ile yaptıkları mevcut anlaşmayı yenilediklerini ve 45 bin TL promosyon ödemesi yapılmasına yönelik imzaların atıldığını ifade etti. Buna göre Ege Üniversitesi çalışanları, bu yıl promosyon ödemesi olarak 45 bin TL ücret alacaklar. Açıklanan bu rakam şimdiye kadarki tüm promosyon tutarlarını geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda polis memurları için 27 bin TL, MEB’e bağlı öğretmenler içi ise 22 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ege Üniversite çalışanlarına neredeyse bu tutarların iki katı kadar ödeme yapılacak. Bankaların promosyon ödemeleri bir süre daha devam edecek.