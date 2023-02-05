O banka promosyon tutarını arşa çıkardı: Tam 27.000 TL ödeyecek

Her gün açıklamaların arttığı emekli promosyonlarına bugün de yeni bir açıklama duyuruldu. Geçtiğimiz yaz başlayan emekli promosyon kampanyaları halen devam ediyor. Her geçen gün artan haberler karşısında en yüksek promosyonu hangi bankanın vereceği merak konusu olmaya devam ediyor? Detaylar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...
PEKİ HANGİ BANKA 27 BİN TL VERİYOR
Promosyon yarışlarında imzalanmaya devam edilen anlaşmalara biri daha eklendi. Yeni yıl ile birlikte maaşlara yapılan zamlar sonucunda bankalar promosyon tutarlarını da arttırdıkça arttırdı. Kurumlar ve bankalar arasında hızla devam eden promosyon görüşmelerinden biri dikkatleri çekti. 3 sene boyunca maaşını o bankadan alan tüm kurum çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
Son gelen anlaşma haberi bu defa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 26 Ocak 2023 Perşembe gününde gerçekleştirilen ihaleden sonra 3 bin 714 personel ve akademisyeni kapsayacak şekilde anlaşmada en yüksek teklifi veren İş Bankası ile personel başına 27 bin TL için imzalar atıldı. Maaşlarını 36 ay boyunca İş Bankası'ndan alma sözü veren çalışanlar için 15 Nisan 2023 tarihinde tek seferde 27 bin TL yatırılacak. Yeni emekli olan bir kişi, ilk maaşını aldığı bankayla veya başka bir bankayla sözleşme yaptığı durumda, üç yıllık taahhüt süresini başlatabilir. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonlarını alma hakkına sahiptirler.