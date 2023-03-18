O banka promosyon yarışında meydan okudu! EYT'liler bu parayı almak için koşa koşa gidecek: Bakın kaç TL verecekler!

Emekli promosyonu, çok sayıda vatandaşın fazladan ödeme aldığı ve 3 yıl taahhütle maaşını bir bankadan çekeceği için doğru karar olması gereken bir seçimdir. Adeta bankalar rekabet halindeydi, çünkü durum müşteri kaybetmemek ve yeni müşterilerin kalbini kazanmaktı. Mart ayı boyunca devam edecek olan emekli promosyon ücretini hangi bankanın ödediği merak konusu oldu.
EYT'nin yürürlüğe girmesinden sonra bankalar 2,2 milyon emekli için yeni güncellemeler ve promosyonlar hazırlandı. Şimdi İş Bankası, EYT
üyeleri için emekli promosyonu ile ilgili bir güncelleme getirdi. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? İş Bankası EYT promosyonunun detayları neler? İşte detaylar…
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Türkiye İş Bankası da birçok banka gibi ülkemizdeki 15 milyona yakın emeklinin tercih ettiği banka olmak istiyordu. Ayrıca, emekli promosyonu ödemesi açısından bankalar arasında en iyi teklif olmayı başardı. Halihazırda birçok emeklinin maaşını almak için tercih ettiği bankadan şimdi bir yenilik daha…
İŞ BANKASI EYT PROMOSYON TUTARI
İş Bankası 3500 Türk Lirası altında alanlara 4500 Türk Lirası 3500 Türk Lirası ile 7500 Türk Lirası arasında alanlara 5250 Türk Lirası 7500 Türk Lirası ile 10000 Türk Lirası arasında alanlara 6750 Türk Lirası 10000 Türk Lirası üzerindeki emekli maaşı alanlara ise 7500 Türk Lirası promosyon veriyor. Emeklilerin ileride hem promosyon tutarı hem de birçok indirim ve avantajlı faiz oranlarından faydalanmak için İş Bankası'nı tercih edecekleri kesin görünüyor. İş Bankası tüm kampanyalarını resmi internet sitesinde duyurdu. Emekliler de emekli aylığını İş Bankası'ndan almak için üç yıl taahhütte bulunmaları halinde tüm avantajlardan faydalanabilir.