O banka promosyonda zirveye oturdu! 29.000 TL dağıtmak için kasayı açtı: Bu bankada hesabı olan yaşadı







ÇALIŞANLARA TEK SEFERDE YÜKLÜ MİKTAR







40 BİN TL'DEN FAZLA

EK ÜCRET ÖDEYENLER DE OLDU

YENİ YILDA ZAM ETKİSİ

BU DEFA KIRKLARELİ'NDE PERSONELİN YÜZÜ GÜLDÜ

TOPLAM 29 BİN TL

2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur ve emekli zammına %30 zam yapılmasının ardından bankalar emeklileri bankalarına çekmek için kıyasıya yarışıyor.2023 yılının ilk ayında, aralarında bazı kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçiyi sevindiren promosyon sözleşmeleri ile ilgili gelişmeler yaşandı.Birçok kurum, anlaşmalı olduğu bankalarda çalışanlarına aynı anda onbinlerce lira kazandırsa da aynı sevinç bir kurumumuzda yaşandı.Bazı bakanlık ve kurumların işçilere 20000 Türk Lirası verdiği görülürken, bazılarının teklif için kıyasıya yarıştığı ve 40000 Türk Lirasına çıkardığı görüldü.Bazı bankalar da milyonlarca memuru çekmek karşılığında önemli ek ücret ödedi.Öte yandan son noktaya ulaşan promosyon tutarı 41500 lira olmasına rağmen mevcut rekabetin güçlenmesi öngörülüyor.Promosyon teklif yükseltmeleri yeni rekorlar kırmaya devam ederken, rakamlar yükselmeye başladı. Son müjde ise Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden geldi.Sonuç olarak Halkbank ile sözleşme imzalayan kurum personeline toplam 29 bin TL ödeme yapılacak. Bunun 25 bin 200'ü nakit, 3 bin 800'ü para puan olmak üzere Ocak ayında yeni kampanya tutarları hesaplarda olacak., Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 Türk Lirası Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 Türk Lirası Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 Türk Lirası Bingöl Özel İdaresi: 23 bin 875 Türk Lirası Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22 bin 100 Türk Lirası Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 Türk Lirası Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü: 25 bin 250 Türk Lirası Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950 Türk Lirası Ticaret Bakanlığı: 20 bin Türk Lirası Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin Türk Lirası Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin Türk Lirası İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası Ankara Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası Bursa Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin Türk Lirası Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 37 bin 250 Türk Lirası Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 19 bin 205 Türk Lirası Türk Hava Yolları: 40 bin Türk Lirası Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 20 bin 362,50 Türk Lirası İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: 30 bin Türk Lirası