Finans
23 Ocak 2023 - 12:00

O banka promosyonda zirveye oturdu! 29.000 TL dağıtmak için kasayı açtı: Bu bankada hesabı olan yaşadı

Memur ve emekli memurlara yapılan yüzde 30'luk artışın ardından rekor fiyatlarla pazarlıklar devam ediyor. Maaş zammı öncesi can simidi olan terfi haberini bekleyen çalışanlar, ajanstan bir güzel haber daha aldı. Teklifler sonucunda en yüksek fiyatı veren banka tesis çalışanlarının hesabına toplam 29 bin lira havale yapacak. İşte son gelişmeler ve promosyon detayları...

Finans
23 Ocak 2023 - 12:00
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O banka promosyonda zirveye oturdu! 29.000 TL dağıtmak için kasayı açtı: Bu bankada hesabı olan yaşadı
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2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur ve emekli zammına %30 zam yapılmasının ardından bankalar emeklileri bankalarına çekmek için kıyasıya yarışıyor.

2023 yılının ilk ayında, aralarında bazı kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçiyi sevindiren promosyon sözleşmeleri ile ilgili gelişmeler yaşandı.

ÇALIŞANLARA TEK SEFERDE YÜKLÜ MİKTAR



Birçok kurum, anlaşmalı olduğu bankalarda çalışanlarına aynı anda onbinlerce lira kazandırsa da aynı sevinç bir kurumumuzda yaşandı.

 40 BİN TL'DEN FAZLA

Bazı bakanlık ve kurumların işçilere 20000 Türk Lirası verdiği görülürken, bazılarının teklif için kıyasıya yarıştığı ve 40000 Türk Lirasına çıkardığı görüldü.

Promosyon

EK ÜCRET ÖDEYENLER DE OLDU

Bazı bankalar da milyonlarca memuru çekmek karşılığında önemli ek ücret ödedi.

YENİ YILDA ZAM ETKİSİ

Öte yandan son noktaya ulaşan promosyon tutarı 41500 lira olmasına rağmen mevcut rekabetin güçlenmesi öngörülüyor.

BU DEFA KIRKLARELİ'NDE PERSONELİN YÜZÜ GÜLDÜ

Promosyon teklif yükseltmeleri yeni rekorlar kırmaya devam ederken, rakamlar yükselmeye başladı. Son müjde ise Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden geldi.

TOPLAM 29 BİN TL

Sonuç olarak Halkbank ile sözleşme imzalayan kurum personeline toplam 29 bin TL ödeme yapılacak. Bunun 25 bin 200'ü nakit, 3 bin 800'ü para puan olmak üzere Ocak ayında yeni kampanya tutarları hesaplarda olacak.,

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 Türk Lirası

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 Türk Lirası

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 Türk Lirası

Bingöl Özel İdaresi: 23 bin 875 Türk Lirası

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22 bin 100 Türk Lirası

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 Türk Lirası

Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü: 25 bin 250 Türk Lirası

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950 Türk Lirası

Ticaret Bakanlığı: 20 bin Türk Lirası

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin Türk Lirası

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin Türk Lirası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası

Bursa Büyükşehir Belediyesi: 27 bin Türk Lirası

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin Türk Lirası

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 37 bin 250 Türk Lirası

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 19 bin 205 Türk Lirası

Türk Hava Yolları: 40 bin Türk Lirası

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 20 bin 362,50 Türk Lirası

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: 30 bin Türk Lirası

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