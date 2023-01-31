Finans
31 Ocak 2023 - 09:45

O banka promosyonda zirveye oturdu! Emekli promosyonunda 10.000 TL ilk kez verilecek! Banka değiştirten kampanya için son tarih...

Bankalar tarafından promosyon kampanyaları duyurulmaya devam ederken yüzde 30'lu emekli maaş zammıyla beraber promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı. Albaraka Türk Katılım Bankası'ndan beklenmedik hamle geldi. Albaraka Türk Katılım Bankası promosyon rakamlarını duyurdu.

Finans
31 Ocak 2023 - 09:45
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O banka promosyonda zirveye oturdu! Emekli promosyonunda 10.000 TL ilk kez verilecek! Banka değiştirten kampanya için son tarih...


Ocak ayının sonuna gelinmesiyle beraber emekli maaşları zamlı olarak alınmalara başladı EYT'li olarak emekli olacak 2 milyon 500 bin kişi için harekete geçen bankalar promosyon kampanyalarını duyururken rakamlarını ise arttırdı. Kimsenin beklemediği o banka öyle bir rakam açıkladı ki yer yerinden oynadı. Milyonlarca emekli o bankanın yolunu tuttu.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI

Sıfır faiz ve düşük kar payı avantajlarıyla beraber tüketicilere yeni imkanlar sunulurken Albaraka Türk Katılım bankası, ocak ayına özel promosyon kampanyasını duyurdu. Bu kampanyayla beraber emekli promosyon ödemeleri değiştirilirken ek ödeme olarak 10 bin TL verileceği açıklandı.



albaraka promosyon kampanyası

3.500 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara 4.500 TL,

3.500- 7.499 TL aralığında emekli maaşı bulunanalara 5.000 TL,

7.500- 9.999 TL arasında yer alan emekli vatandaşlara 6 bin TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ödenecek olan promosyon rakamı ise 6.500 TL olarak güncellendi.

OTOMATİK FATURA TALİMATINA EK ÖDEME

Maaş hesabını Albaraka Türk Katılım Bankasına taşıyacaklara özel ek ödeme yapılacağı belirtildi. Albaraka Türk Katılım Bankası, hesapları aracılığıyla beraber en az 2 fatura otomatik ödemeye verildiğinde ekstra olarak 500 TL ödeme yapılacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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