O banka promosyonda zirveye oturdu! Emekli promosyonunda 10.000 TL ilk kez verilecek! Banka değiştirten kampanya için son tarih...







ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI







OTOMATİK FATURA TALİMATINA EK ÖDEME

Ocak ayının sonuna gelinmesiyle beraber emekli maaşları zamlı olarak alınmalara başladı EYT'li olarak emekli olacak 2 milyon 500 bin kişi için harekete geçen bankalar promosyon kampanyalarını duyururken rakamlarını ise arttırdı. Kimsenin beklemediği o banka öyle bir rakam açıkladı ki yer yerinden oynadı. Milyonlarca emekli o bankanın yolunu tuttu.Sıfır faiz ve düşük kar payı avantajlarıyla beraber tüketicilere yeni imkanlar sunulurken Albaraka Türk Katılım bankası, ocak ayına özel promosyon kampanyasını duyurdu. Bu kampanyayla beraber emekli promosyon ödemeleri değiştirilirken ek ödeme olarak 10 bin TL verileceği açıklandı.3.500 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara 4.500 TL, 3.500- 7.499 TL aralığında emekli maaşı bulunanalara 5.000 TL, 7.500- 9.999 TL arasında yer alan emekli vatandaşlara 6 bin TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ödenecek olan promosyon rakamı ise 6.500 TL olarak güncellendi.Maaş hesabını Albaraka Türk Katılım Bankasına taşıyacaklara özel ek ödeme yapılacağı belirtildi. Albaraka Türk Katılım Bankası, hesapları aracılığıyla beraber en az 2 fatura otomatik ödemeye verildiğinde ekstra olarak 500 TL ödeme yapılacak.