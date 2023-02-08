2022 yılında bankalar tarafından sunulan promosyon harcamaları milyonlarca vatandaşın yakın takibindeydi. Özel ve kamu bankalarının gerçekleştirdiği bu promosyon yarışmasına son olarak Vakıflar Bankası da katıldı. Banka 25 bin 500 TL'lik promosyonu açıklayarak manşetlere taşındı. Bilindiği gibi emekliler için terfi düzeyi bankadan bankaya değişmektedir. Öte yandan emekli olmayı düşünen bankalarla sözleşme imzalayan emekliler terfi alacak. Bu promosyonlar sadece emekliler için değil, diğer mesleklerin de gündeminde. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yetkililer ile Vakıflar Bankası iş birliğinde 25 bin 500 TL ödeme yapılacağı açıklandı..
Finans
08 Şubat 2023 - 14:31
O banka promosyonda zirveye oturdu: Tamı tamına 25.500 TL'ye imza attı!
Milyonlarca vatandaşın 25 bin 500 TL hibe alacağı açıklandı. Promosyon bütçesine yeni eklenenler ile cüzdanların parayla şiştiği gösterilirken milyonlarca kişi söz konusu açıklamaları yakından takip ediyor. gelen son dakika bilgileri gündeme hakim olurken promosyon ödemeleri konusunu araştıran vatandaşlar için sizler için bazı özel haberler hazırladık. İşte detaylar..
Finans
08 Şubat 2023 - 14:31