O banka promosyonda zirveye oturdu: Tamı tamına 25.500 TL'ye imza attı!













HAVA KUVVETLERİ KOMUTALIĞI İLE VAKIFBANK'TAN PROMOSYON ANLAŞMASI

2022 yılında bankalar tarafından sunulan promosyon harcamaları milyonlarca vatandaşın yakın takibindeydi. Özel ve kamu bankalarının gerçekleştirdiği bu promosyon yarışmasına son olarak Vakıflar Bankası da katıldı. Banka 25 bin 500 TL'lik promosyonu açıklayarak manşetlere taşındı. Bilindiği gibi emekliler için terfi düzeyi bankadan bankaya değişmektedir. Öte yandan emekli olmayı düşünen bankalarla sözleşme imzalayan emekliler terfi alacak. Bu promosyonlar sadece emekliler için değil, diğer mesleklerin de gündeminde. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yetkililer ile Vakıflar Bankası iş birliğinde 25 bin 500 TL ödeme yapılacağı açıklandı..Savdes Sen'in konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Vakıflar Bankası T.A.O. 1 Şubat 2023 günü gerçekleştirilen finansman toplantısı sonucunda mevcut sözleşmenin tadil edilmesi ve bu kapsamda çalışan personellere Şubat 2023 tarihinde üç yıl süreyle 25.500 TL terfi ödenmesi kararlaştırılmıştır." denildi. Söz konusu prosedürün, üyelerin çıkarlarını korumak ve daha önce yapılan sözleşme değişiklikleri nedeniyle hak kayıplarını önlemek için önemli bir gelişme olduğunun belirtildiği açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen hibelerin kendilerine hayırlı olması ifade edildi. Vatandaşların ve emeklilerin birçok mesleğe yatırdıkları bu promosyonlar her zaman ilgi görmektedir. Önümüzdeki günlerde çeşitli pozisyonlara verilecek terfi sayıları ajans tarafından yapılacak duyurularla belirlenecek.