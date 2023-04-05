O banka rekora imza attı! Sabah saatlerinde duyuruldu: Emeklilere 20.000 TL promosyon müjdelendi!







DENİZBANK PROMOSYON ŞARTLARI







Milyonlarca EYT'li maaşlarını taşımaya başlarken Nisan ayıyla beraber ilk maaşlar alınmaya başlanacak. Bunun üzerine bankalar arasında rekabet başlarken Denizbank resmen rekor kırdı. Vatandaşların yüzünü güldüren bu haberle beraber Denizbank promosyon tutarlarını açıkladı. Promosyon ödemeleri için son gün 30 Nisan.Banka tarafından yapılan açıklamalar üzerine EYT'liler için ilk kez Denizbank'tan maaş alacaklar için kampanya duyuruları yapıldı. Banka şubelerine gidilerek 3 yıl süre ile emekli maaşlarını bankalardan almak isteyenler geri ödemesiz şartsız olarak promosyon ödemelerini yapar.Maaşını ilk kez Denizbank üzerinden alacaklar 3 yıl taahhüt vererek promosyon ödemelerinden faydalanabilir. En yüksek maaşlı bir emeklinin maaşının 10 bin TL olduğunu ele alındığında Nisan ayıyla beraber aynı tutarda 10 bin TL promosyon ödemesi alarak hesaplara 20 bin TL aktarılır. 3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 6 bin TL, 3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 7 bin TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olan maaşlara 9 bin TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara verilecek olan tutar ise 10 bin TL olarak belirlendi.