O banka sabah 09.00'dan itibaren borçları kapatıyor! Ödemeyi almak için şartlara hemen göz atın!

Kredi borcunuz ya da kredi kartı borcunuz varsa ve bu borçlardan kurtulmak istiyorsanız o banka aracılığıyla işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası yaptığı yeni duyuruyla beraber bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını düşük faiz oranlarıyla beraber kapatma sözünde bulundu. 50.000 TL'ye varan bütün kredi kartı borçları için 36 ay vadeli kredi kullanılabilir, kredi ve kredi kartı borçlarını aynı anda kapatmanız için ise 100.000 TL'ye varan 24 ay vade fırsatlı kredi verilebilir. En düşük faiz oranlarından faydalanarak, Ziraat Bankası aracılığıyla kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız amacıyla ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız, başvuru koşullarını karşılamanız halinde aynı gün içerisinde ödeme alabilmektesiniz. Kredi ve kredi kartı borçlarından kurtulmak isteyen birçok kişi için bireysel kredi verecek olan Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyayla beraber anında kredi ödemenizi gerçekleştirmektedir.
ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası borç kapatma kredisinden yararlanmak istiyorsanız en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle beraber gidilmesi gerekmektedir. Ortalama 1.69 faiz oranlarıyla kredi kampanyasına katılabilir ve banka müşterisi olunması halinde daha düşük faiz oranlarından yararlanarak farklı bankalarda olan borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ziraat Bankası borç kapatma kredisinden yararlanacak kişilerin emekli olması halinde maaş müşterisi olması beklenmektedir. Bu sayede yüksek limitli krediler ya da ihtiyaç kredisi verilmektedir.