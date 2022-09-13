O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün







Halkbank, Diyarbakır'daki konut ihalesini başlattı







Halkbank, Kocaeli'nden işyeri satışı başladı

Halkbank'tan lüks konut satışı

Halkbank bünyesinde yapılacak olan ihalelerde konut ve işyeri alma imkanı doğdu. İcralık olarak alınan malların piyasa değerinin çokça altında olmasından kaynaklı ilgi büyümektedir. Bunun üzerine banka ihalelerin başladığını bildirdi. Farklı şehirlerde olan gayrimenkuller için merak edineler haberimizde yer almaktadır. Halkbank'ın ihalesini başlattığı konut ve işyerleri hakkında tüm detaylar...Halbank'ın resmi sitesinde yer alan ilan içerisinde Diyarbakır'da işyerinin olduğu görülmektedir. Banka bir konut bir işyeri ihale sürecini başlatması üzerine Diyarbakır Ergani ilçesinde satışı yapılacak olan konut ve Kayapınar ilçesinde yer alan işyeri için hareketlilik başladı. Konutun genişliği 90 metrekare olurken işyeri ise 167 metrekaredir. İhalenin başlangıç ücreti ise konut için 45 bin TL ve işyeri için 533 bin TL olarak belirlendi.Satışının yapılması adına bankanın sayfasında yer alan ilanda Kocaeli de bir işyeri olduğu görülmektedir. Kamuoyu ile satışının yapılacağı işyeri paylaşılırken genişliği de 83 metrekare olduğu bilgisi verildi. İhale başlangıç bedeli ise 468 bin TL olarak açıklandı.Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan lüks konutunun ihale sürecinin başladığı Halkbank tarafından açıklandı. Konutun genişliği 193 metrekare olurken ihale başlangıç ücreti ise 21 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.