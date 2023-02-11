O banka son dakika emekli promosyonuna zam yaptı: Başvuran çift haneli para alacak

Hala gündemde kalmaya devam eden emekli haberlerine her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Adeta yarış içerisinde olan bankalar her gün daha yüksek promosyonlarla yeni kampanyalarını duyuruyorlar. İşte onlardan biri de ING Bank'ın yeni promosyonu .Detaylar ve açıklamalar için haberimizi okumaya devam edin.
ING BANK'IN YENİ EMEKLİ PROMOSYONU
ING Bank'ın çok konuşulacak olan yeni kampanyası, emekli maaş promosyonu kampanyasının yanına bir de düşük faizlerle ihtiyaç kredisi de verecek. ING Bank'tan gelen bu Şubat sürprizi emeklilerin ilgisini çekti. Günümüzde herkesin geçim sıkıntısı çekmesi bankalardaki ihtiyaç kredilerini daha önemli hale getiriyor. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntılarına bir müjde niteliğinde olan bu haber
vatandaşın bu bankaya yönelmesini sağladı. Emekliler için hazırlanan bu kampanyada hem maaş promosyonunu alırken yanında ek ödüller ve kendilerine özel tanımlanan ihtiyaç kredisini de kullanabilecekler.
PEKİ ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK
Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler önce SGK'dan aldıkları emekli maaşlarını ING Bank'taki hesaplarına taşımaları gerekmektedir. Sonrasında ING Bank ile 3 senelik bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. Bu 3 sene boyunca başka bir bankaya geçmemeleri gerekmektedir. Bu koşulların tamamlanması durumunda belirlenen maaş promosyonları uygulanacaktır. -Maaşı 3.500 TL altı olanlara 4.500 Türk Lirası -Maaşı 3.500TL ile 7.500TL arasında olanlara 5.250 Türk Lirası -Maaşı 7.500 TL ile 10.000TL arasında olanlara 6.750 Türk Lirası -Maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 Türk Lirası
1000TL EK ÖDÜL!
Emekli maaş promosyonu kampanyalarından yararlanan müşterilere ING Bank tarafından 1000TL ek ödül imkanı veriliyor. Ek ödül için ING Bank'tan kredi
kartı üzerinden tek seferde 500TL veya üzeri harcama yapılması gerekiyor. Bunu yapan ING Bank müşterileri ödül 1000TL'den yararlanabiliyor. Emekli olan müşteriler ING Bank'ın aylık % 1,39 gibi düşük faizle ihtiyaç kredisi kampanyalarından da yararlanabiliyor. Müşterilere tanımlanan 15 BİN TL ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kullanma hakkı da veriyor. Bu krediyi kullanıp kullanmamak da müşterilerin tercihine bırakılıyor. Özetle, ING Bank 7.500 TL maaş promosyonu, 1.000 TL ek ödül ve 15 Bin TL ihtiyaç kredisi olmak üzere emeklilere 23.500 TL ödeme yapacağını duyurdu.