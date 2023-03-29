Finans
29 Mart 2023 - 23:00

O banka son duyuruyu yaptı! Hesaplara 1000 TL iade edecek: Başvuru için son 2 gün

Garanti Bankası'ndan müşterilerine kampanyalar sunulmaya devam ederken banka resmi internet sayfası üzerinden detayları açıkladı. Müşterilere verilen 1000 TL hediye kampanyası için son gün 31 Mart olarak belirlendi.

Finans
29 Mart 2023 - 23:00
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O banka son duyuruyu yaptı! Hesaplara 1000 TL iade edecek: Başvuru için son 2 gün
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Garanti Bankası müşterisi olanlara 1000 TL hediye verileceği duyuruldu. Kampanyaya dahil olup 1000 TL kazanmak için 3 gün kalırken 31 Mart son tarih olarak belirlendi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin araştırdığı başvuru koşulları haberimizde yer almaktadır.

GARANTİ BANKASI KAMPANYA ŞARTLARI

1-31 Mart tarihleri arasında Garanti Bankası temassız müşteri olma teknolojisiyle beraber bonus kredi kartı, money bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişilere kartların 20 Nisan'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL harcamalara karşılık olarak 1000 TL bonus kazanma imkanı sunuldu.



garanti bankası bonus

Garanti BBVA kampanyasından yararlanmak için Money bonus başvuruları dahil edilir.

Ek kart ve personel kartlar dahil edilir.

Verilen bonuslar kullanılmadığı takdirde 28 Mayıs 2023 tarihinde tekrar iadesi gerçekleşir.

İnternet harcamalar kampanya dışında tutulur.

Müşteri bazlı olan kampanyadan herkes bir defa faydalanabilir.

Kampanyası kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarında yapılan harcamalar dahil edilmez. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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