O banka şubeye gitmeden 1000 TL para dağıtıyor! Tek yapmanız gereken bu butona tıklamak olacak

Garanti BBVA'dan, 1.000 TL hediye kampanyası hakkında önemli bir duyuru yapıldı ve yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya süresince katılımcılara 1.000 TL hediye verileceği belirtildi ve son başvuru tarihinin ay sonu olduğu açıklandı.. Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, müşteri olmak için şubeye gitmeye gerek yok. Ayrıca, kredi kartı başvurusu yapanlar da kampanyaya katılabilecekler. Onaylanan kredi kartı başvuruları için 1.000 TL'lik harcamada 1.000 TL bonus kazanılacağı ve ayrıca taksitli nakit avans imkanı da sunulacağı belirtildi.
Kampanya, 1-30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip ilk kez Garanti BBVA'lı olan veya Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurusu yapan müşterileri kapsıyor. İlgili kartlarıyla yapacakları tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL bonus kazanabilecekleri açıklandı. Kampanyaya başvuruların Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.. Kampanya ayrıntılarına ilişkin duyuruda, personel kartlarının kampanyaya dahil olmadığı, sanal kartların ise dahil olduğu ifade edildi. Kazanılan bonusların 27 Mayıs - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabileceği ve en fazla kazanım sağlanan kartlara yükleneceği belirtildi. Kullanılmayan bonusların 28 Haziran 2023'te geri alınacağı ve kampanyanın müşteri bazında olduğu, bir müşterinin en fazla 1.000 TL bonus kazanabileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımlarının kampanyaya dahil olmadığı, internetten yapılan harcamaların ise dahil olduğu bilgisi verildi.