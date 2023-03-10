O banka tek bir SMS ile 1000 TL kazandıracak! Bu bankada hesabınız varsa hemen yapın... Ödeme hemen hesabınıza yansıyacak







BES Kampanya Detayları







Kampanya Koşulları

Bankalar son dönemde çeşitli kampanyalarla birbirleriyle yarışırken, insanlar da banka tercihi yapmadan önce bu kampanyaların hepsini dikkatle inceliyor. Çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalardan biri olan Garanti BBVA, emekli olmak isteyenler için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili önemli bir kampanya başlattı.Garanti BBVA, bireysel emeklilik sistemine odaklanmaya başladı ve Mart ayına özel bir kampanya başlattı. Garanti BBVA Cep veya internet bankacılığı üzerinden ayda 1.000 TL BES yapan müşteriler, birikimlerine ek 1.000 TL hediye kazanacak. Aynı zamanda müşteriler 100 TL karşılığında BES yapma imkanına sahip oluyor.Kampanyaya katılımda yürürlükte ve düzenli ödeme durumunda olması gereken bireysel emeklilik sözleşmesi esas alınacak. Kampanya kapsamında verilecek 1.000 TL için devlet katkısı hesaplanamayacak. Aylık asgari katkı payı tutarı 1.000 TL olan sözleşmeler için ilk 6 ay her ay düzenli ödeme yapılması halinde altıncı ayı takip eden ayın sonuna kadar 500 TL, 1 yılın sonunda ise 500 TL daha ek katkı payı hediyesi yatırılacak. Kampanya süresi içinde plan değişikliği yapan müşteriler kampanyadan yararlanamayacak. Emekli olmayı düşünüyor ve Garanti BBVA'nın kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, 2-31 Mart 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA Cep veya İnternet'ten aylık en az 1.000 TL ödeme ile DijiBES & Çocuklar için DijiBES planı başlatabilir, sözleşmenize 1.000 TL ek fayda almaya hak kazanabilirsiniz.