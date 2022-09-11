O banka yeni taşınmaz satışını duyurdu! 5 adet dükkan satışa çıkardı! Fiyat tek, hem de 318 bin TL’ye satış listesinde... Yatırım arayanlar! Böyle fırsat bir daha gelmez!













Vakıfban'tan 5 dükkana tek ücret

Vakıfbank, Ankara'dan komple bina satışı

Vakıfbank her ay icralık yerlerin ihalesini yaparken bu ayın fırsatını da paylaştı. İcradan satışa çıkan gayrimenkuller piyasanın çokça altında değer görürken yatırımcılar bu fırsatları kaçırmıyor. Bunun üzerine Vakıfbank'tan bu yatırımlar için uyarı geldi. İşte, Vakıfbank'ın icralık malların ihalesi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır Tekirdağ'da piyasanın çok altında yer alan bir icralık işyerinin ihalesi için son güne gelindiğini duyuran Vakıfbank, işyerinin hem dükkan hem de mağaza olarak kolaylıkla kullanılabileceğini duyurdu. Tekirdağ'ının Çorlu ilçesine bağlı olan Kemalettin Mahallesi'nde bulunan işyeri 365 metrekare olup ihale fiyatı ise 547 bin TL olarak belirlenmiştir.Şanlıurfa'da bulunan gayrimenkulün icralık olması üzerine Vakıfbank, 5 dükkan için bir ihale başlattı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar Mahallesinde yer alan birbirinden farklı 5 dükkanın tek bir fiyat üzerinden ihaleye çıktığının duyurusu yapıldı. Bahsi geçen dükkanların kullanım alanları 202 metrekare olurken işyerlerini 2 gün içerisinde ihaleye çıkacağı açıklandı. Vakıfbank'ın ihaleye çıkardığı 5 dükkan için belirlenen ücret ise 318 bin TL'dir.Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Konutkent Mahallesi'nde bulunan işyerinin ihale çıkacağı duyurulurken son 2 gün olduğunun altı çizildi. Plaza olarak adlandırılan bu bina işyeri kullanımına yatkın olup toplam 531 metrekare alana sahiptir. Vakıfbank'ın komple bina satışı için ihale fiyatı 6,5 milyon TL olarak belirlendi.