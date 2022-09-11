Vakıfbank her ay icralık yerlerin ihalesini yaparken bu ayın fırsatını da paylaştı. İcradan satışa çıkan gayrimenkuller piyasanın çokça altında değer görürken yatırımcılar bu fırsatları kaçırmıyor. Bunun üzerine Vakıfbank'tan bu yatırımlar için uyarı geldi. İşte, Vakıfbank'ın icralık malların ihalesi hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır Tekirdağ'da piyasanın çok altında yer alan bir icralık işyerinin ihalesi için son güne gelindiğini duyuran Vakıfbank, işyerinin hem dükkan hem de mağaza olarak kolaylıkla kullanılabileceğini duyurdu. Tekirdağ'ının Çorlu ilçesine bağlı olan Kemalettin Mahallesi'nde bulunan işyeri 365 metrekare olup ihale fiyatı ise 547 bin TL olarak belirlenmiştir.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:38
O banka yeni taşınmaz satışını duyurdu! 5 adet dükkan satışa çıkardı! Fiyat tek, hem de 318 bin TL'ye satış listesinde... Yatırım arayanlar! Böyle fırsat bir daha gelmez!
Yatırım yapmak isteyenlerin arayışına karşılık Vakıf Banka'sından geldi. İcralık satışların fırsatı devam ederken kamu bankası üç farklı il içerisinde iş yeri ihalelerinin başlayacağını duyurdu. Tek bir dükkan fiyatına 5 dükkan sahibi olmak isteyenler bu haber size. İşte, uygun fiyata Vakıfbank'tan dükkan ilanları geldi.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:38
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