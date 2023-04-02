O bankada hesabı olanlar 7000 TL'lik ek ödemeyi kaptı! Şart şurt yok: Sadece başvuranlar alacak!

Hesaplara 7.000 TL ödeme gelecek, kaçırmayın! Banka kartı kullanan herkes için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat! Özellikle banka kartı kullanıcılarına müjde! 7 bin TL'nin tamamı hesaplara aktarılacak. Bu kampanyalar ağırlıklı olarak yaşlıları hedefliyor. Bankalar son anda emeklilere müjdeli haberi verdi. Başta devlet bankaları olmak üzere birçok özel banka emeklilere 7 bin TL'lik 36 ay vadeli kredi desteği vereceğini açıkladı.
Emekliler bu kararın ardından banka şubelerine yöneldi. Aynı zamanda bankaların mobil internet adresi üzerinden 7 bin kredi talebinin yapıldığı açıklandı. Ağırlıklı olarak yaşlıları hedefleyen kampanya gelecekte yaygınlaştırılmalıdır.
ZİRAAT BANKASIZiraat Bankası kapsamında emeklilere 7.000 TL'lik 36 vadeli ihtiyaç kredisi desteği sunulmaktadır. SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi tüm emekliler bu imkanlardan yararlanabilmektedir. 7.000 TL nakit avansın ardından emekliler de isterlerse nakit avansı 12'ye bölebilirler. Ziraat Bankası bu sayede emeklilere uygun ödeme seçeneği sunmaktadır. Banka ekstresinde 7.000 TL nakit avansın faiz oranı %1,89 olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası, düşük faiz oranı ile yaşlılar için uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.
Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği 7 bin TL nakit avans seçeneği kapsamında emekliler başvurularını almaya başladı. Başvuru, Ziraat Bankası şubelerinden ve bankanın elektronik internet bankacılığından yapılabilir. Kampanyaya tüm emekliler katılabilir. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen bu promosyon sadece emekliler içindir. Dolayısıyla emekli olmayanlar bu kampanyadan yararlanamayacak. Son dönemde emeklilere yönelik indirim kampanyalarının yaygınlaştığı söyleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bir an önce başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sıklığa bağlı olarak 12-24 saat sürebilmektedir. Başvurusun onaylanan emeklilere SMS gönderilecektir.