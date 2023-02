O bankada hesabı olanlar dikkat! Listede adınız var mı kontrol edin: Paranız yanabilir

ZAMAN AŞIMI OLACAK







YAPILAN DUYURU

Banka hesabı bulunan kişilerin 10 sene içinde banka hesaplarında işlem gerçekleştirmemeleri halinde hesapların zaman aşımına maruz kaldığını belirtilerek Yapı kredi Bankası konu hakkında hesap sahiplerine uyarı niteliğinde bir duyuru yaptı. Bankanın yapmış olduğu duyuruda YTM'ye devredilmek üzere 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak alacaklar ve emanet listesinin belirlendiğini de açıkladı.Bankanın yapmış olduğu duyuruda 10 sene içinde talep ve tahsis edilmemesi durumunda hesapların zaman aşımına uğrayacağının altı çizildi. Bu zaman aşımında ise YTM'ye varlıkların aktarılacağı açıklandı.Yapı Kredi 2023 YTM zaman aşımı listesi doğrultusunda ad soyad, güvenlik kodu girilerek sorgulama gerçekleştirilecek. Bu sorgulamada adı yer alanların banka hesaplarının zaman aşımına maruz kalacağı aktarıldı.Banka, konuyla ilgili aşağıda yer alan duyuruyu yapmıştır: "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83. maddesine göre; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ya da yan hizmetlerden oluşan her türlü alacaklar ve emanetler ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve farklı gelirler, hesap sahibinin gerçekleştirdiği en son talep, işlem ya da herhangi bir şekilde vermiş olduğu yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak 10 sene içerisinde talep ve tahsis edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve gelir YTM'ye aktarılır. Bankamızda 2023 senesinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve çalışmaları ya da yan hizmetlerden oluşan her türlü alacaklar ve emanetler listesine zaman aşımı sorgulama ekranı üzerinden erişilebilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvuru yapmaları gerekip, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda bahse konu kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. maddesi çerçevesinde yatırım hesaplarındaki her türlü alacaklar ve emanetler ile bunlara bağlı faiz, kar payı ya da diğer gelirler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına aktarılacaktır.