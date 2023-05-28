









O BANKADAN haber VAR!







O bankada hesabı olanlara müjde! Müşterilere nakit hediye kampanyası için son gün 31 Mayıs! Bu fırsatı kaçıran üzülür. Seçim öncesi döviz kurlarında anormal bir hareketlilik yaşandığı ve bu durumun devam ettiği konuşuluyor. İddialara göre bir devilasyon meydana geldi ve bankalarda dolar kurunun satış fiyatı 24,5 TL'yi, Euro'nun ise 26,2 TL'yi aştı. Bu durum gündemde büyük bir tartışma konusu oldu. İşte detaylar...Geçtiğimiz Cuma günü Kapalı Çarşı'da yoğun bir kalabalık vardı. Seçim sonrası dolar kurunun 30 TL'yi aşacağı söylentileri hızla yayılırken, dün anormal bir kur dalgalanması yaşandı. Bir günde döviz kuru satışlarında 3 TL'nin üzerinde bir artış gözlendi. Bu durum "devilasyon mu oldu?" sorusunu akla getirirken, bankalarda alış ve satış fiyatları arasındaki farkın 5 TL'yi bulduğu görüldü. İşte diğer ayrıntılar...Doların 30 TL'ye yükselmesinden daha endişe verici olan şey, bir ülkede 2 farklı döviz kurunun oluşmasıdır. Bu duruma en yakın örnek Venezuela'dır. Bankalarda alış fiyatları serbest piyasalardan daha düşükken, satış fiyatları piyasalardan çok daha yüksektir. Bu da kaçınılmaz olarak iki farklı kur oluşmasına neden oluyor. Dün Kapalı Çarşı'da ABD doları alış fiyatı 21,5 TL'ye kadar yükselirken, bankalarda ABD doları satış fiyatı 24,5009 TL oldu. Euro ise 26,2171 TL olarak görüldü.