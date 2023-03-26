Aktüel
26 Mart 2023 - 21:30

O bankada hesabı olanların bir şey yapmasına gerek yok! Hesaplarına anında 1000 TL hediye gönderiliyor: O bankadan dev kampanya!

O banka müşterisi olanlara kampanya duyurusu geldi. Bankanın resmi internet sayfası üzerinden yazılı açıklama gelirken bireysel kredi kartı başvurusunda bulunanlara 1000 TL bonus imkanı tanındı. Son gün 31 Mart hızlı olan kazanır.

Aktüel
26 Mart 2023 - 21:30
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O bankada hesabı olanların bir şey yapmasına gerek yok! Hesaplarına anında 1000 TL hediye gönderiliyor: O bankadan dev kampanya!


Garanti Bankası müşterilerine kazandırmaya devam ederken dev kampanya duyurusu geldi. 1000 TL harcamaya 1000 TL bonus verdiğini açıklayan bankadan kampanya detayları geldi. 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

garanti bankası bonus fırsatı

GARANTİ BANKASI BONUS KAMPANYASI



Garanti BBVA'lı olan müşteriler ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, gerekli olan kartlarla 20 Nisan’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanma imkanından faydalanabilecek.

Kampanyayı kullanabilmek için Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden alışveriş yapılması gerekir.

Sanal kartlar kampanyaya dahil olmazken ek kartlar da kullanılamaz.

Banka tarafından kazanılan bonuslar ise 27 Nisan ve 27 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda kullanılabilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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