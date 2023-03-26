O bankada hesabı olanların bir şey yapmasına gerek yok! Hesaplarına anında 1000 TL hediye gönderiliyor: O bankadan dev kampanya!

Garanti Bankası müşterilerine kazandırmaya devam ederken dev kampanya duyurusu geldi. 1000 TL harcamaya 1000 TL bonus verdiğini açıklayan bankadan kampanya detayları geldi. 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.
GARANTİ BANKASI BONUS KAMPANYASI
Garanti BBVA'lı olan müşteriler ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, gerekli olan kartlarla 20 Nisan’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanma imkanından faydalanabilecek. Kampanyayı kullanabilmek için Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden alışveriş yapılması gerekir. Sanal kartlar kampanyaya dahil olmazken ek kartlar da kullanılamaz. Banka tarafından kazanılan bonuslar ise 27 Nisan ve 27 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda kullanılabilecek.