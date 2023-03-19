O bankada hesap açtıran 600 TL'yi cebine koyacak! Hiçbir şey yapmaya gerek yok: Bir kayıt yeter!







O BANKA İLK MÜŞTERİLERİNE ÖDEME YAPILACAK!







O banka yeni müşterilerine kampanya dahilinde ödeme yapacak. Kampanya devreye girmiş bulunmaktadır. Banka nakit promosyon ödemesinde bulunacak. Bankanın promosyon ödemesi miktarı nedir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Bankalar yeni müşteri kazanma yarışı içerisinde iken çeşitli kampanyalar yapmaktadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası ilk müşteri olacaklar ile ilgili promosyon ödemesi duyurusunda bulundu. Bugün itibari ile kampanya devreye girdi.Kuveyt Türk Katılım Bankası çeşitli kampanyalar sunmuştur. Bu kampanyası ise yeni müşterilere yönelik oldu. Bankaya yeni müşteri olarak geleceklere 600 TL nakit promosyon ödemesinde bulunacağını belirtti. Bu ödemeden faydalanmak için bazı koşullar belirtti. Kuveyt Türk mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme ile müşteri olanlara ödeme imkanı sunulacak. Kampanya 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kampanya geçerliliğini sürdürecektir. Şartlar için açıklamada bulundu. “200 TL ve üzerinde ilk Sağlam Nakit Kart harcamalarınıza 200 TL, verecekleri her otomatik fatura talimatına 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL ödeme, 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Kart harcamalarında ise 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL’ye varan harcama iadesi kazanılmaktadır.” dedi. 600 TL nakit promosyon ödemesinden yararlanmak için üç önemli aşama bulunmaktadır. Sağlam Nakit Kart üzerinden 200 TL alışveriş yapılması halinde 200 TL oranında iade edileceğini belirtti. İkinci aşama ise 50 TL promosyon hazırlayarak 4 fatura sonucunda 200 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Sağlam Kart üzerinden yapılacak 200 TL alışverişte 200 TL iade edilme işleminin gerçekleşeceğini de belirtti. Böylelikle toplamda 600 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağı belirlendi. Kuveyt Türk Katılım Bankası, katılım için 30.000 TL sınır koydu.