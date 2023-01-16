Finans
16 Ocak 2023 - 09:45

O bankada hesap açtıran emeklilere 7500+2500 TL karşılıksız ödeme! Banka gemileri yaktı, tek hesap açtırmak yeter!

Emeklilere 7 bin 500 TL ek ödeme başladı! Üstelik bunu yapanlara 2 bin 500 TL promosyon verilecek! Banka böyle duyurdu!

Finans
16 Ocak 2023 - 09:45
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O bankada hesap açtıran emeklilere 7500+2500 TL karşılıksız ödeme! Banka gemileri yaktı, tek hesap açtırmak yeter!
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2023 yılında emeklilere maaşlarına ek olarak 7.500 TL'ye kadar nakit ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bu, bankaların nakit promosyon oranlarının artırması sonrası gerçekleşiyor. Ayrıca, 2023 yılı için en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseltildi ve emekliler ve memurlar için yapılan yüzde 30'luk zam sonrasında yeni maaş oranları hesaplanmaya başlandı.

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2023 yılında emeklilere 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemeleri planlanmıştır. Bu ödemelerin yanı sıra, emekli tanıdıklarını bu bankaya referans olarak getiren emekliler de 2.500 TL'ye kadar nakit ödül elde edebilme fırsatına sahip olacaklar. Başvurular Ocak ayı sonuna kadar yapılabilir.

EMEKLİLERE 7.500 TL NAKİT ÖDEMELER DEVAM EDİYOR!

Türkiye Finans, emekliler için bir nakit promosyon kampanyası duyurdu. 31 Ocak 2023'e kadar maaş taşıma işlemlerini yapan emekliler 7.500 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabilecekler. Ayrıca, Türkiye finans tarafından sunulan Happy Bonus kredi kartı ile yapılan toplam 3.000 TL ve üzeri harcamalar için 300 TL bonus kazanma fırsatı sunulmaktadır. Emekliler ayrıca 8700 anlaşmalı PTT ve Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 2.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme seçeneklerinden ve diğer ayrıcalıklardan yararlanabilecekler.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

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Türkiye Finans, emekli maaşlarına göre farklı miktarda nakit promosyon ödemeleri yapıyor. Bu kapsamda; 3.499 TL maaş alanlar 3.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasında maaş alanlar 6.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 7.500 TL promosyondan yararlanabilecekler.

EMEKLİ TANIDIKLARINI GETİRENLERDE YARARLANABİLİYOR!

Türkiye Finans, emekli tanıdıklarını kendilerine referans olarak getiren emekliler için de ödül fırsatları sunuyor. Her bir emekli tanıdığı için 250 TL nakit ödül verilecek ve toplamda 2.500 TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı sunulacak. 31 Ocak 2023 tarihine kadar SGK emeklileri, maaşlarını Türkiye Finans'a taşıma taahhüdünde bulunarak bu ödül fırsatlarından yararlanabilecekler. Ayrıca, emekliler için özel birçok bankacılık ayrıcalığı ve avantajlı seçenekler de sunulmaktadır.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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