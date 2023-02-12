Düşük maliyetli kredi ve kart kampanyaları ile son dönemde özel bankacılığın öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Fibabanka, nakit ihtiyacı her geçen gün artan vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlediğini duyurdu. Fibabanka bu konuda hem kısa mesaj hem de şubeden başvuru kabul edildiğini belirterek, bilgileri paydaşlarla paylaştı. Fibabanka 'nın Şubat ayı ihtiyaç kredisi kampanyasından tüm yeni başlayanlar ve 18 yaşını doldurmuş kişiler faydalanabilir. Banka, kredi kampanyası ve kampanya başvuru süreci ile ilgili tüm bilgileri verdi.
Kredi
12 Şubat 2023 - 23:45
O bankada Şubat ayı kampanyası başladı! 20.000 TL nakit ihtiyacınızı tek seferde karşılayacak: İşte şartlar
Özel bankacılığın öne çıkan isimlerinden biri olan Fibabanka şubat ayı kampanyası başlattığını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyasını yaptıklarını açıkladı. Peki aranan şartlar nelerdir? Nakit ihtiyacı kredisine nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar.
Kredi
12 Şubat 2023 - 23:45