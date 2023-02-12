Kredi
12 Şubat 2023 - 23:45

O bankada Şubat ayı kampanyası başladı! 20.000 TL nakit ihtiyacınızı tek seferde karşılayacak: İşte şartlar

Özel bankacılığın öne çıkan isimlerinden biri olan Fibabanka şubat ayı kampanyası başlattığını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyasını yaptıklarını açıkladı. Peki aranan şartlar nelerdir? Nakit ihtiyacı kredisine nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar.

Kredi
12 Şubat 2023 - 23:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O bankada Şubat ayı kampanyası başladı! 20.000 TL nakit ihtiyacınızı tek seferde karşılayacak: İşte şartlar
TAKİP ETTAKİP ET


Düşük maliyetli kredi ve kart kampanyaları ile son dönemde özel bankacılığın öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Fibabanka, nakit ihtiyacı her geçen gün artan vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlediğini duyurdu. Fibabanka bu konuda hem kısa mesaj hem de şubeden başvuru kabul edildiğini belirterek, bilgileri paydaşlarla paylaştı.

Fibabanka 'nın Şubat ayı ihtiyaç kredisi kampanyasından tüm yeni başlayanlar ve 18 yaşını doldurmuş kişiler faydalanabilir. Banka, kredi kampanyası ve kampanya başvuru süreci ile ilgili tüm bilgileri verdi.



fibabanka

2023 ŞUBAT FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

Özel bankacılık sektörünün gelişmeye devam eden bankalarından Fibabanka, nakit ihtiyacını gidermek isteyen tüketiciler için Şubat ayında 130 bin TL üst limitli yeni bir kredi kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kredinin başlangıç ​​faiz oranının yüzde 1,82 maksimum vadenin ise 36 ay olduğunu açıklayan banka, kredi kampanyasının kısa mesaj yoluyla talep edilebileceğini duyurdu.

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMALAR

Fibabanka şubat ayı kredi kampanyası için örnek hesaplama tablolarını paylaştı.

Birinci hesaplama tablosu:

-Kredi tutarı: 20 bin TL

-Vade sayısı: 36 ay

-Faiz oranı: Yüzde 1,99

-Kredi tahsis tutarı (vergiler dahil): 110 TL

-Aylık taksit tutarı: 848,76 TL

İkinci hesaplama tablosu:

-Kredi tutarı: 130 bin TL

-Vade sayısı: 12 ay

-Faiz oranı: Yüzde 1,82

-Kredi tahsis tutarı (vergiler dahil): 715 TL

-Aylık taksit tutarı: 12.519,84 TL

fibabanka

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

130 bin TL üst limitle duyurduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına teminatlı veya teminatsız başvuru yapılabileceğini açıklayan Fibabanka, 20 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı için SMS ile başvuru yönteminin açık olduğunu kaydetti. T.C kimlik numarasını 3422'ye kısa mesaj olarak göndermenin yeterli olduğunu açıklayan Fibabanka, 20 bin TL üzerindeki kredi taleplerinin şahsen ofise yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ