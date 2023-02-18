O bankadan 24 bin 100 TL promosyon müjdesi geldi! İmzalar atıldı... Şubat ayı sonuna kadar hesaplarda olacak

Emekli vatandaşlar için yapılan promosyonlar gündemde. Aynı zamanda promosyon ödemeleri kamu çalışanlarına da verilmekte. Bankalar da bir yarış içerisinde ve ödeme miktarlarını açıklıyor. Bu açıklamayı yapan bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Son promosyon ödemesinin 24.100 TL olduğunu duyurdu. Konunun detayları haberimizde.
VAKIFBANK'TAN REKOR PROMOSYON
Kamu bankası olan Vakıfbank yeni promosyon ödemesini açıkladı. Promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi yapan Vakıfbank üniversitenin personeline 24.100 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Yapılan anlaşmayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş duyurdu. Rektör Karakaş ile Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdürü Seyhan Kurt arasında imzalanan anlamanın törenine birçok isimde katıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Erkan, Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Emre Gün, AKÜ Şube Operasyon Koordinatörü Ahmet Kalkan imza töreninde yerini aldı.