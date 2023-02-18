Finans
18 Şubat 2023 - 09:15

O bankadan 24 bin 100 TL promosyon müjdesi geldi! İmzalar atıldı... Şubat ayı sonuna kadar hesaplarda olacak

Geçtiğimiz seneden beri emeklilerin yüzünü güldüren promosyon haberleri 2023 senesinde de devam ediyor. Maaşlara gelen zamlar da hesaplanarak promosyon ödemelerinde de artış olacağı bankalar tarafından duyuruluyor. Kamu bankasının açıklamasına göre promosyon ödemesi 24.100 TL olacak. O banka hangisi? İşte ayrıntılar.

Finans
18 Şubat 2023 - 09:15
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O bankadan 24 bin 100 TL promosyon müjdesi geldi! İmzalar atıldı... Şubat ayı sonuna kadar hesaplarda olacak
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Emekli vatandaşlar için yapılan promosyonlar gündemde. Aynı zamanda promosyon ödemeleri kamu çalışanlarına da verilmekte. Bankalar da bir yarış içerisinde ve ödeme miktarlarını açıklıyor. Bu açıklamayı yapan bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Son promosyon ödemesinin 24.100 TL olduğunu duyurdu. Konunun detayları haberimizde.

vakıfban promosyon

VAKIFBANK'TAN REKOR PROMOSYON



Kamu bankası olan Vakıfbank yeni promosyon ödemesini açıkladı. Promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi yapan Vakıfbank üniversitenin personeline 24.100 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Yapılan anlaşmayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş duyurdu. Rektör Karakaş ile Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdürü Seyhan Kurt arasında imzalanan anlamanın törenine birçok isimde katıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Erkan, Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Emre Gün, AKÜ Şube Operasyon Koordinatörü Ahmet Kalkan imza töreninde yerini aldı.

vakıfban promosyon

SÖZLEŞME 3 SENE GEÇERLİ

Üniversite personelleri için Vakıfbank ile 3 senelik bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. 1 Şubat 2023- 31 Ocak 2026 senelerini içeren anlaşma ile ödenecek tutar 24.100 TL. Açıklamayı yapan Karakaş, promosyon ödemelerinin 28 Şubat gününe kadar personele verileceğini de duyurdu.

Ayrıca personele ödemeyi alırken bir kolaylık da sağlandı. Vakıfbank ATM'sinin olmadığı ilçelerde, personeller maaşlarını ve ödenecek olan promosyonu Ziraat Bankası ya da Halkbank ATM'lerinden alabilecek. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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