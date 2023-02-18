O bankadan 24 bin 100 TL promosyon müjdesi geldi! İmzalar atıldı... Şubat ayı sonuna kadar hesaplarda olacak







VAKIFBANK'TAN REKOR PROMOSYON







SÖZLEŞME 3 SENE GEÇERLİ

Emekli vatandaşlar için yapılan promosyonlar gündemde. Aynı zamanda promosyon ödemeleri kamu çalışanlarına da verilmekte. Bankalar da bir yarış içerisinde ve ödeme miktarlarını açıklıyor. Bu açıklamayı yapan bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Son promosyon ödemesinin 24.100 TL olduğunu duyurdu. Konunun detayları haberimizde.Kamu bankası olan Vakıfbank yeni promosyon ödemesini açıkladı. Promosyon anlaşmasını Afyon Kocatepe Üniversitesi yapan Vakıfbank üniversitenin personeline 24.100 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Yapılan anlaşmayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş duyurdu. Rektör Karakaş ile Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdürü Seyhan Kurt arasında imzalanan anlamanın törenine birçok isimde katıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Erkan, Türkiye Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Emre Gün, AKÜ Şube Operasyon Koordinatörü Ahmet Kalkan imza töreninde yerini aldı.Üniversite personelleri için Vakıfbank ile 3 senelik bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. 1 Şubat 2023- 31 Ocak 2026 senelerini içeren anlaşma ile ödenecek tutar 24.100 TL. Açıklamayı yapan Karakaş, promosyon ödemelerinin 28 Şubat gününe kadar personele verileceğini de duyurdu. Ayrıca personele ödemeyi alırken bir kolaylık da sağlandı. Vakıfbank ATM'sinin olmadığı ilçelerde, personeller maaşlarını ve ödenecek olan promosyonu Ziraat Bankası ya da Halkbank ATM'lerinden alabilecek.