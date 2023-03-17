Bankalar vatandaşları desteklemek için kampanyalar başlatıyor. Kuveyt Türk bankasından açıklama geldi. Banka, kampanyanın başladığını resmi internet sitesinde duyurdu. Kuveyt Türk Bankası kampanyaya katılanlara 200 TL değerinde alışveriş hediye ediyor. Kuveyt Türk Bankası'na ulaşan bilgiye göre, banka müşterilerine görüntülü görüşme yoluyla özel kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında ilk 200 TL ve üzeri alışverişe 200 TL altın puan verilmektedir.
Aktüel
17 Mart 2023 - 21:45
O bankadan alışveriş yapan yaşadı! 200 TL'lik alışverişin tamamı para iadesi yapılacak: Tek şartı var!
Bankalar, vatandaşlara destek için kampanyalar başlattıklarını duyurdu. Kuveyt Türk resmi internet adresinden kampanyasını açıkladı. Kampanyaya katılan müşterilerine 200 TL alış veriş hediyesi veriyor. İşte detaylar.
Aktüel
17 Mart 2023 - 21:45