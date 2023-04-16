Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar bayram ihtiyaçlarını karşılamak için QNB Finansbank tarafından sunulan uygun finansman seçeneklerini araştırıyor. Banka, bireysel nakit ihtiyacı olanlara yönelik cazip kredi seçenekleri sunarak çeşitli ihtiyaçlara yanıt veriyor.
Kredi
16 Nisan 2023 - 21:45
O bankadan bayram kampanyası! Telefondan başvurana 50.000 TL verilecek: İşte şartlar
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için QNB Finansbank tarafından cazip kredi seçenekleri sunuldu. Ayrıntılar haberimizde...
Kredi
16 Nisan 2023 - 21:45
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QNB Finansbank, yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi için 12 aya kadar vade ve yüzde 1,44'ten başlayan faiz oranları mevcut. Bu kampanya sayesinde düşük taksit oranları ve uygun geri ödeme koşulları ile nakit ihtiyacı olanlar QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisinden faydalanabilirler. Aylık taksit tutarı ise 4.670 TL olarak belirlenmiştir. Kredi kampanyası ile yeni müşteriler, ihtiyacı olan acil nakitlerini rahatlıkla kullanabilecek; kolaylıkla ödeyebilecek.
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