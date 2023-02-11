Finans
11 Şubat 2023 - 20:30

O bankadan duyuru yapıldı: 15 milyon emekliye ek ödeme! Başvuru şartları açıklandı

14 milyon emekliye 14.500 TL promosyon ödemesinin geri ödeme süresi 36 ay olacak.

Finans
11 Şubat 2023 - 20:30
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O bankadan duyuru yapıldı: 15 milyon emekliye ek ödeme! Başvuru şartları açıklandı


Emeklilere yönelik 14.500 TL'lik promosyon desteğinden yararlanmak için başvuruların maaş hesapları üzerinden yapılması gerekiyor. Bu yeni finansal destek kampanyasından yararlanmak isteyen tüm emekli vatandaşlar başvuruda bulunabilir. 14 milyon emekli için 14.500 TL'lik destek cazip faiz oranlarıyla sunuluyor. kredi işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve düşük faizli kredi desteğinden yararlanılabilmesi için başvuruların ivedilikle yapılması önem taşıyor. 14.500 TL desteğin geri ödeme süresi de 36 ay olacak.

 

Destek Kamu Bankalarından



Türk kamu bankaları - Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank - emeklilere 14.500 TL kredi sunuyor. Emekliyseniz ve finansal desteğe ihtiyacı olanlar, bu bireysel krediye internet bankacılığı aracılığıyla kolayca başvurabilir.  Kredi başvurusu onaylananlar, hesaplarına yatırılacak olan fonları almaya hak kazanacak.

 

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Krediden Nasıl Faydalanılır?

Krediden yararlanabilmek için daha önce başka bir bankadan kredi almış olmak gerekiyor. Kredi vadesi 36 ay ve tutar, kişisel koşullarınıza bağlı olarak daha yüksek olabiliyor. Ayrıca, üç kamu bankasının yanı sıra özel bankalar da devlet tarafından desteklenen ve uygun faiz oranları sunan 14.500 TL'lik bireysel krediyi destekliyor.  Emekli maaşınızı banka aracılığıyla alanlar, bu krediye başvurabilir.

Başvuru işlemi internet bankacılığı, mobil bankacılık, SMS yoluyla ya da doğrudan şubeye giderek yapılabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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