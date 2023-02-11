O bankadan duyuru yapıldı: 15 milyon emekliye ek ödeme! Başvuru şartları açıklandı

Emeklilere yönelik 14.500 TL'lik promosyon desteğinden yararlanmak için başvuruların maaş hesapları üzerinden yapılması gerekiyor. Bu yeni finansal destek kampanyasından yararlanmak isteyen tüm emekli vatandaşlar başvuruda bulunabilir. 14 milyon emekli için 14.500 TL'lik destek cazip faiz oranlarıyla sunuluyor. kredi işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve düşük faizli kredi desteğinden yararlanılabilmesi için başvuruların ivedilikle yapılması önem taşıyor. 14.500 TL desteğin geri ödeme süresi de 36 ay olacak.
Destek Kamu Bankalarından
Türk kamu bankaları - Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank - emeklilere 14.500 TL kredi sunuyor. Emekliyseniz ve finansal desteğe ihtiyacı olanlar, bu bireysel krediye internet bankacılığı aracılığıyla kolayca başvurabilir. Kredi başvurusu onaylananlar, hesaplarına yatırılacak olan fonları almaya hak kazanacak.