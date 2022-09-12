O Bankadan emekliye piyango gibi ödeme! Banka hesaplarına 10.000 TL yatacak! Başvuru yapana karşılıksız para hemen hesaba ödenecek!







Emekli Müşterilere Bankalardan 10 Bin TL’ye Kadar Promosyon Ödemesi!







Yapı Kredi Bankasının Emeklilere Vereceği Net Promosyon 7500 TL

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Kampanyası

Emekli vatandaşları kendilerinin müşterisi olmak için yaptıkları kampanyalar ve promosyon ödemelerindeki uçuk rakamlarla vatandaşların akılları karışmış durumda. Bununla beraber maaşını ilgili bankalara taşıyan kişilerin 3 yıl kadar süreyle o bankadan emekli maaşını alacağına dair yaptığı anlaşmayla beraber buna ek olarak bankalar tarafından verilen emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'ye kadar çıktı.Yapı Kredi bankası emekliler için başlattığı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilerine 7500 TL tutarında promosyon ödemesi yapacağını duyurmasıyla birlikte 10 emekli yakınının Yapı Kredi bankasına müşteri olmasını sağlayanlara da 2500 TL tutarında ek ödeme yapacağını açıkladı. Bununla beraber Yapı Kredi Bankası, emeklilere toplamda 10 bin TL promosyon ödemesi yapacak.Emekli maaşını Yapı Kredi bankasına taşıyan müşterileri için banka tarafından 7500 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleşecektir. 2 Ağustos 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç sene süresinde bankadan almak isteyen müşterilerine banka 7500 TL’ye kadar ek ödeme yapacak. Bunun yanı sıra banka tarafından yapılan açıklamada Yapı Kredi müşterileri SGK (SSK/Bağkur/Emekli Sandığı) maaşı alan bir emekli için referans olan 10 kişiye referans olma hakkı verilecek. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyurunun devamında ise banka müşterileri referans oldukları kişilerden emekli maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşımalarını onaylattırdıkları zaman her bir kişi için 250 TL, toplamda en fazla 10 kişiye referans olabileceğinden 2500 TL tutarında ek ödeme alacaktır. Son 6 ay içinde emekli maaşını alan kişiler kampanya dahilinde referans olarak gösterilmeyecek.Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak olan kampanyanın detayları ise şu şekilde aktarıldı: Yapı Kredi Bankası mevcut emekli maaş müşterisi olan ya da Yapı Kredi Bankası’na emekli maaşını taşımak isteyen kişilerin kampanya kapsamında referans gösterilemeyeceği, bütün banka müşterileri, Emekli Referans Kampanyası kapsamında emekli yakınlarına referans olabilecek. Referans veren banka müşterisi en fazla 5 kod oluşturabilecek ve referans veren müşterinin aktif ve/veya kullanılabilir durumda olan 10 adet kodunun olması durumunda yeni bir kod oluşturması imkansızdır. Emekli müşterilerin kendilerine iletilen kodu 10 gün içinde kullanmaları gereklidir. 10 gün içinde kullanılmayan kodlar ise geçerli sayılmayacaktır. Referans veren emeklinin maaşının Yapı Kredi Bankası’na taşınması ve promosyon ödemesinin yapılmasının sonrasında referans veren Yapı Kredi Bankası müşterisinin kampanya ödüllendirilmesi gerçekleştirilmektedir