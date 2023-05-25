O bankadan ev alacaklara görülmemiş fırsat: 25 bin TL’si olanlar ev imkanı! Kira öder gibi ev sahibi olmak için son gün!

Vakıfbank, 23 Mayıs 2023 tarihinde bir emlak ilanıyla bir kez daha dikkat çekti. Ev sahibi olmak isteyen herkesi 25 bin TL peşinatla ayda sadece 3.390 TL taksitle ev sahibi olmaya davet eden Vakıfbank, yine bir ilki gerçekleştirdi.
VAKIFBANK KAMPANYA AYRINTILARINI PAYLAŞTI
Bu özel satış kampanyası kapsamında sunulan daire, 138 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 odalıdır. Hayalindeki evi uygun bir taksit ödemesiyle sahip olmak isteyenler, Vakıfbank'ın resmi internet sayfası üzerinden hemen başvurularını yapabilirler. Satış sonrası, konut hızla alıcısına teslim edilecektir. Bu evin genel durumu, iskan bilgileri, lokasyon bilgileri ve diğer önemli detaylar, aşağıda detaylandırılmıştır. Bu büyüklükteki bir daireyi neredeyse 4'te bir fiyata almak için, verilen bilgileri dikkatlice incelemeniz önemlidir. Eğer bu daire sizin için uygunsa, verilen linke tıklayarak başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfbank'ın satışa sunduğu bu taşınmaz, geniş bir salon, 2 oda, mutfak, banyo-wc, antre, koridor ve 2 balkon hacimlerinden oluşan brüt 138 m2 kullanım alanına sahiptir. Çevresinde marketler, alışveriş merkezleri, hastane, ilköğretim ve ortaöğretim okulları gibi olanaklar yürüme mesafesindedir. Ayrıca, toplu ulaşım durağı sadece 200 metre uzaklıktadır. Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için vakit kaybetmeden harekete geçin. Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu avantajlı daireye hızla başvurun ve hayallerinizdeki eve kavuşun. Unutmayın, ev sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Hemen ilana teklif vermek için linke tıklayarak resmi internet adresine ulaşın:
https://vakifbank.intengo.com/gm-details.intengo?gayrimenkulId=10940&cid=57658