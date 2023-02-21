O bankadan faizsiz kredi müjdesi! Kampanyada son günler... Kuruş faiz ödemeden 10 bin TL anında hesaplarda olacak

Bu ay sonu bitecek olan nakit avans kampanyası duyuruldu. Bu kampanyadan sıfır faiz ile yararlanabileceksiniz. Aldığınız nakit avans faizsiz bir şekilde ödenecek. Sıfır faizden kimler faydalanabilecek? Başvurular nasıl yapılmaktadır? Nakit avans miktarı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
SIFIR FAİZ İLE ÖDEME İMKANI!Akbank faizsiz nakit avans imkanı sundu. Faizsiz nakit avans için bazı şartlar bulunmaktadır. Yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi duyurusunda bulundu. Akbank müşterisi olmak için bireysel kart başvurusu ve onaylanması ardından nakit avans kampanyasından sıfır faiz ile faydalanabileceksiniz.
Faizsiz nakit avans çekmek isteyenler için maksimum limit 10.000 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Ödeme alabileceğiniz en fazla tutar olarak belirlenmiştir. Bu limit üzerinde ödeme almanız halinde 1,36 faiz oranı eklenecektir. Başvuru için son tarih belirlendi. 28 Şubat 2023 olduğu duyuruldu. 28 Şubat tarihine kadar bankaya kayıt olmanız gerekmektedir. Bankaya kayıt olmanız durumunda 31 Mart 2023 tarihine kadar ise nakit avans kampanyasından sıfır faiz ile imkan sunulacaktır.