O bankadan flaş promosyon kararı: Tamı tamına 17.600 TL ödenecek













YENİ PROMOSYON İHALESİ YENİLENDİ





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2023 yılı itibariyle birçok kamu ve kamu kuruluşları, bankalarla gerçekleştirdiği promosyon sözleşmelerini gözden geçirerek yeniledi. Bu kapsamda yenilenen promosyon sözleşmesiyle birlikte 17.600 TL anlaşma sağlanarak imzalandı.Önceki senelerde emekli maaşları ile start veren promosyon ödemeleri, kamu kuruluşlarıyla devam etti. Ardından bu ödemeler, özel sektör çalışanlarının da promosyon ödemelerinden yararlanabilmesi sağlanmıştır. 2023 yılı ile birlikte kamu ve özel sektör kurumları, bankalarla promosyon ödemeleri konusunda yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda yeni sözleşmeleri imzalanan ve promosyonları belirlenen kurumlardan biri de Aydın ili Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.Aydın ili Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için 5 banka, 29 Ocak tarihiyle promosyon ihalesine katıldı. İş Bankası ve Halkbank'ın rekabet sürdürdüğü ihaleyi, 17.600 TL ile İş Bankası kazandı.2023 ile 2026 yıllarını kapsayacak olan 3 yıllık sözleşme kapsamında İş Bankası, Aydın ili Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 17.600 TL promosyon ödemesi sağlayacak. Çalışanlar, maaşlarını ve promosyon ödemelerini İş Bankası ATM'lerinden veya diğer banka ATM'lerinden çekebilecek.