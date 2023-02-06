O bankadan flaş promosyon kararı: Tamı tamına 17.600 TL ödenecek

2023 yılı itibariyle birçok kamu ve kamu kuruluşları, bankalarla gerçekleştirdiği promosyon sözleşmelerini gözden geçirerek yeniledi. Bu kapsamda yenilenen promosyon sözleşmesiyle birlikte 17.600 TL anlaşma sağlanarak imzalandı.
Önceki senelerde emekli maaşları ile start veren promosyon ödemeleri, kamu kuruluşlarıyla devam etti. Ardından bu ödemeler, özel sektör çalışanlarının da promosyon ödemelerinden yararlanabilmesi sağlanmıştır. 2023 yılı ile birlikte kamu ve özel sektör kurumları, bankalarla promosyon ödemeleri konusunda yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda yeni sözleşmeleri imzalanan ve promosyonları belirlenen kurumlardan biri de Aydın ili Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.