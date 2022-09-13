O bankadan gelen fırsatlara yenisi eklendi! 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla işyerlerini satışa çıkardı!

Akbank, İstanbul'daki işyerleri 400 bin TL'den satışa sundu

İstanbul Kartal'daki işyeri için son uyarılar geldi!

Akbank'ın İstanbul'daki en pahalı işyeri belli oldu

İcralık ürünlerin ihale üzerinden satışının gerçekleşmesi halinde piyasa değerinin fazlasıyla altında verildiği bilinmektedir. Bankalara gelen icralık mallar üzerine Akbank'a İstanbul'dan 6 tane işyeri geldiği ve ihale bilgilerinin paylaşıldığı belirtildi. 400 bin TL'den satışının gerçekleşeceği işyerlerine dair bilgiler haberimizde yer almaktadır. İşte, Akbank icralık işyerleri ve detaylar...İcralık ürünlerine koyduğu rakamlar ile dikkat çeken Akbank, İstanbul'da satışının yapılacağı iki farkı işyeri için piyasanın fazlasıyla altında fiyat belirlediği herkesin gündemin yer almaktadır. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan işyerinin genişliği 74 metrekare olurken ihale başlangıç ücreti ise 400 bin TL olarak açıklandı. Bununla beraber Akbank'ın bir diğer satışa çıkardığı işyeri İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alırken genişliği ise 74 metrekare olup ihale başlangıç ücreti ise 555 bin TL olarak kamuoyuna açıklandı.Akbank tarafından satışa çıkarılan bir diğer işyeri ise Kartal'da yer almaktadır. İlk teklif ihale üzerinden gelirken 6 gün içerisinde bu işyerinin satışının yapılacağı açıklandı. Akbank tarafından verilen bilgilere göre 19 Eylül 2022 tarihinde son ihale günü açıklanacaktır. 100 metrekare genişliğinde olan işyerinde 2 milyon 850 bin TL üzerinden ihale başlangıcı yapıldığı açıklandı.Akbank üzerinden ihale ile satılacak olan işyerinin İstanbul Şişli'de olduğu belirlendi. Genişliği 173 metrekare olan ofis için ihale başlangıç ücreti 11 milyon 500 bin TL olarak kamuoyuna bildirildi. Başka bir yer olan yine Şişli'de bulunan iki farklı plaza katı olarak ihaleye sunulan yerlerin birincisi 345 metrekare genişliğinde olurken diğeri ise 357 metrekaredir. Genişliği 345 metrekare olan plazanın ihale başlangıç değeri 14 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken diğerinin ise 15 milyon 700 bin TL olduğu açıklandı.