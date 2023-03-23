O bankadan herkese 200 TL bayram harçlığı! Son güne kadar başvuranlar harcamalarını bedavaya getirecek!

O BANKA BAYRAM HARÇLIĞI DAĞITACAK!













200 TL NASIL KAZANILIR?

2023 Yılında bankalar arasında müşteri rekabeti iyice ayyuka çıktı. Bankalar müşterilerini elinde tutmak ve müşteri çekebilmek adına çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Bir banka ise kişi basına 200 lira vereceğini duyurdu. Başvuru yapmak ve hediye 200 lira kazanmak isteyen milyonlarca insan başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor.Müşterileri kazanmak için her yolu deneyen bankalara bir yenisi daha eklendi. Bir banka 200 lira hediye edeceğini duyurdu. Üstelik başvurular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar da sürecek. Kuveyt Türk Bankası tarafından yapıalan açıklamaya göre görüntülü görüşme ile müşteri olan herkese 200 lira hediye edilecek. Kampanya ile ilgili olarak da banka tarafından detaylar açıklandı. İşte detaylar31 Mayıs 2023 tarihine kadar Kuveyt Türk Mobil’i kullanarak banka müşterisi olan herkese 200 TL’lik Sağlam Nakit kart harcamasına 200 TL harcama iadesi hediye! Kampanyadan yararlanmak için ise 1 Şubat 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında görüntülü görüşme ile Kuveyt Türklü olunması şartı bulunuyor. Ayrıca bu kampanya sadece bireysel müşterileri ilgilendiriyor. Müşteri olduktan sonra kartı olmaksızın karttan alışveriş yapma imkanı veriliyor. Kampanyaya katılım sağlamak için ise 31 Mayıs 2023 sonuna kadar ilk kez -tek seferde- yapılacak 200 TL ve üzeri Sağlam Nakit Kart harcamasına 200 TL'lik harcama iadesi yapılacağı belirtildi. Kampanyaya katılım sağlamak için ise müşteri olunduktan sonra ki gün işlem yapılması gerekiyor. Dijital cüzdanlara yapılan ödemelerin kampanya kapsamı dışında tutulduğunu belirten banka kampanyanın sadece bir defaya mahsus olduğunu da vurguladı. Ayrıca müşteriler ellerini biraz çabuk tutmak zorunda çünkü katılım 30 bin kişi ile sınırlı tutuldu.