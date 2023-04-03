O bankadan hesap açtıranlar parayı kaptı! Koşulsuz şartsız 10.000 TL ödenecek: Ek 1000 TL daha...

Bütçesine en uygun koşullarda finansman desteği arayanlar, Garanti BBVA faizsiz kredi
kampanyasının detaylarını merak ediyor. Bankanın şirket sayfalarında yer alan bilgilere göre, Garanti BBVA Mobil'e ilk kez katılanlara faizsiz kredi ve finansal ikramiye fırsatı sunuldu.
Garanti BBVA, dijital bankacılık hizmetlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için özel bir kampanya duyurdu. Böylece, Garanti BBVA mobil uygulamasından "Müşteri olmak istiyorum" adımından sonra teknolojiyi kullanarak uzaktan müşteri olanlara faizsiz kredi sunuluyor. Bunun yanı sıra yeni müşterile için 1.000 Türk Lirası bonus veren bu kampanyanın koşulları da belirlenmiştir. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda "Mobil müşterimiz olun, 1.000 Türk Lirası harcamanıza 1.000 Türk Lirası bonus kazanın" ibaresi yer alıyor.
GARANTİ BBVA'DAN 10 BİN TL FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?
Garanti BBVA Cep müşterileri, bireysel kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra şubeye gitmeden onaylı kartlarıyla faizsiz nakit avans çekebiliyor. Garanti BBVA kredi kartından çekilen faizsiz nakit avans limitinin 10000 Türk Lirası olduğu açıklandı. 31 Mart 2023 tarihine kadar sürecek kampanyada harcama şartını sağlayan müşterilere 1.000 Türk Lirası bonus verilecek. Bunun için Mobil temsilciliğine gitmeden üye olanların Bonus veya Mona bonus kredi kartı başvurusu yapması gerekmektedir.
GARANTİLİ BBVA MÜŞTERİLERİNE 1000 TL BONUS HEDİYE
Başvuru kartları onaylanan müşteriler, 20 Nisan 2023 tarihine kadar yapacakları 1.000 Türk Lirası ve üzeri ilk harcamalarında bir defaya mahsus 1.000 Türk Lirası bonus kazanacak. Kampanya, Garanti BBVA bonusları ve nakit bonusları içermekle birlikte, kazanılan ödüller 27.04.2023 ile 27.05.2023 tarihleri arasında karta yüklenecektir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar iptal edilecektir.