O bankadan kredi değil destek hamlesi! 90 gün taksit ödemek yok: Tam 10.000 TL finans desteği sunulacak!

Albaraka Pratik Finansman Kart, farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz 10 bin TL'lik finansman desteği sunmaktadır. Ayrıca, ödeme planınızı kolaylaştırmak için 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği de sunulmaktadır. YÜKSEK VADE İMKANI DA SUNULUYOR!
Albaraka, Pratik Finansman Kartı ile 10 bin TL'ye kadar vade farksız finansman desteği sunmanın yanı sıra yüksek vade imkanı sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için öncelikle yeni müşteri hesabı açmaları gerekiyor. Kampanya, yeni müşterileri hedef aldığı için cazip fırsatlar sunuyor.
ALBARAKA TÜRK FİNANSMAN KART BAŞVURUSU DETAYLARI
Albaraka Türk Katılım Bankası, müşterilerine mobil uygulama aracılığıyla kolayca başvuru yapabilecekleri vade farksız finans
desteği sunuyor. Başvuru işlemi için Albaraka Türk mobil uygulamasına giriş yapmanız ve Kampanyalar menüsünden Vade Farksız Finansman kampanyasını seçmeniz gerekiyor. Ardından İşlem menüsüne giderek Pratik Finansman Kart seçeneğine tıklayabilir ve gerekli başvuruyu tamamlayabilirsiniz. Bu kolay ve hızlı başvuru işlemi sayesinde müşteriler, ihtiyaç duydukları finansal desteği anında alabiliyorlar.