Finans
26 Mart 2023 - 13:00

O bankadan kredi kartı alanlar dikkat! 6 aylık harcamalar için flaş karar: Artık uygulanmayacak

O bankadan duyurular yapılırken başta gıda sektörü olurken tekstil, emlak, enerji ve daha birçok farklı hizmet alanında yüksek oranlı zamlar gündeme geldi. ONB Finansbank'tan kredi kartı kullanıcılarına büyük avantaj geldi. İşte, yüksek oranlı maaş zamlarına rağmen vatandaşların ay sonlarını getirememesine karşılık imkan sunuldu.

Finans
26 Mart 2023 - 13:00
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O bankadan kredi kartı alanlar dikkat! 6 aylık harcamalar için flaş karar: Artık uygulanmayacak
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Nakit ihtiyacı olanlara günden güne artan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların finansman ürünlerine yakın takibe alınırken yüksek faizlerden korunabilmek adına faizsiz ürünlerini saptamaya çalışan vatandaşlara QNB Finansbank müşterilerine sevindirici haber verildi.

QNB FİNANSBANK KREDİ KARTI KULLANICILARINA FIRSAT

Sektör üzerinde gelişmeler devam ederken QNB Finansbank hem mevcut müşterilerini hem de yeni müşterilerini faiz sorunundan kurtaracak kampanya düzenlendi. 6 aylık ekstre döneminde kullanılan taksitsiz olarak nakit avans bakiyesinin 500 TL'lik kısmına faiz uygulanacağı belirtildi.



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QNB Finansbank’ın CardFinans ve QNB Fırsat Bireysel Kart ürünlerini kullanan müşterileri için düzenlemiş olduğu faizsiz taksitsiz nakit desteği için avans çekimi geçerli kabul edilir. QNB Finansbank kredi kartına ait olan gecikmenin bulunmamasına bakılarak kredi kartının en az asgari borç tutarının ödenmesi gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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