Kredi
18 Şubat 2023 - 08:00

O bankadan müjdeli haber geldi! 21.000 TL ödeme resmen açıklandı... Müşterisi olup başvuran hemen alıyor!

İhtiyaç kredisi adı altında yapılacak ödemeler ile ilgili merak edilenler haberimizde olacak. Oldukça uygun faizle ve taksit seçenekleri ile verilecek ödemenin detayları haberimizde...

Kredi
18 Şubat 2023 - 08:00
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O bankadan müjdeli haber geldi! 21.000 TL ödeme resmen açıklandı... Müşterisi olup başvuran hemen alıyor!
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O bankadan müjdeli haber geldi! 21.000 TL ödeme resmen açıklandı... Müşterisi olup başvuran hemen alıyor!  Finansbank bankası müşterilerine ödeme yapacak. İhtiyaç kredisi adı altında yapılacak ödemeler ile ilgili merak edilenler haberimizde olacak. Oldukça uygun faizle ve taksit seçenekleri ile verilecek ödemenin detayları haberimizde...

para

FİNANSBANK'TAN AÇIKLAMA VAR! KREDİ MÜJDESİ VERDİ

Finansbank Bankası müşterilerine çok özel bir kampanyayı paylaştı. Bankanın müdürünün yaptığı açıklama ile birlikte müşterilerine anında 21 bin TL nakit ödemesi yapılacak. Yapılacak nakit ödemesinin detayları ve başvuru koşulları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte diğer ayrıntılar...



para

21 bin TL ihtiyaç kredi ödemenizi anında hesabınızda bulacaksınız. Bunun için kredi puanınızın 1500 üstü olması gerekmektedir. 1500 puan üstü olanlar için 36 ay vadeli şekilde kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Başvuru şartlarında 18 yaş şartı ve kredi notunun uygun olması şartı aranmaktadır. Başvurduğunuz gününde ödemeler anında hesabınıza yansıtılacaktır. 

Ayrıca krediye başvurmanın bir diğer şartı da banka müşterisi olmak. Banka müşterileri için verilecek krediye ise banka şubesine giderek ya da mobil bankacılık üzerinden başvuruda bulunabileceksiniz. İşlemlerinizin uygun olması halinde o gün için hesabınıza anında 21 bin TL ödeme yansıtılacaktır. 

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