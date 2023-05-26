EKONOMİ
26 Mayıs 2023 - 15:25

O bankadan müşterilere özel 7.500 TL nakit destek! Promosyon yarışı kızıştı: 2023 Mayıs ödemeleri rekora koşuyor

Bankaların emeklilere özel yaptığı emekli maaşı promosyonları emekli vatandaşların en çok merak edip araştırdığı konulardan birisi oldu. Emekli olanlara ve olacaklar İş bankasından sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
26 Mayıs 2023 - 15:25
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O bankadan müşterilere özel 7.500 TL nakit destek! Promosyon yarışı kızıştı: 2023 Mayıs ödemeleri rekora koşuyor
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Bu yıl bankalar emekliler için sürekli olarak promosyon kampanyaları düzenliyorlar. İş Bankası da bu bankaların başında geliyor. Emeklinin yüzünü güldürecek güzel haberi İş Bankası duyurdu. Detaylar haberimizde…

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BELLİ OLDU! MAYIS 2023 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan çekme taahhüdü veren emekliler, maaş aralıklarına göre değişen tutarlarda promosyon alabilmektedir. Mayıs ayında emekli maaşı promosyon kampanyasıyla ilgili soruşturma yapılmış, teşvik ödemesi miktarı İş Bankası'nın yaptığı açıklama baz alınarak belirlenmiştir.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU MAYIS 2023

İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İş Bankası'ndan 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt edenler 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ücreti alabilecek. Maaş tutarına göre promosyon artış miktarı aşağıdaki gibidir.

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL promosyon desteği sağlanacak.

3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 5.250 TL promosyon desteği sağlanacak.

7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon desteği sağlanacak.

10.000 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara 10.000 7.500 TL promosyon desteği sağlanacak.

İş Bankası'nın güncel promosyon ödemelerini almak isteyen emekliler, bankanın resmi işlem kanallarından başvuru yapabilirler. Emekli promosyonlarına dair daha fazla bilgi İş Bankası'nın web sitesinde bulunabilir.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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