O bankadan nakit derdini bıçak gibi kesen ödeme haberi! Çalışanlar, emekliler başvurabilir: O miktar anında hesaplarda!

Garanti Bankası'nda hesabı olanlar için yeni bir bireysel kredi
kampanyası. Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanya ile gelir belgesi olmadan 50.000 TL'ye kadar kredi alınabilir.
Hızlı ve Kolay Kredi Başvurusu
Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına şubelere gidilmeden kolaylıkla katılınabiliyor. İstenildiği zaman başvuru yapılabilir ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alınabilir.
Müşteriler için Uygun Faiz Oranları
Garanti Bankası, bireysel kredi kampanyasına katılanlara uygun faiz oranları sunmanın yanı sıra mevcut müşterilerine de daha uygun faiz oranları sağlayacak.
Aynı Gün Ödeme ve Kolay Gelir Belgesi Ödemesi
Kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan ve kredi kullananlara aynı gün ödeme yapılacak. Ayrıca banka hesabı olanlar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesi ödemesini Garanti Bankası aracılığıyla kolayca alabilecek.
Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Acil bireysel kredi işlemlerine ihtiyacı olanlar, Garanti Bankası acil bireysel kredi kampanyası ile kredi başvurusu yapabilir ve bireysel krediyi aynı gün içinde alabilir.