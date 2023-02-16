O bankadan ödeme haberi geldi! Başvuran 40.000 TL'yi cebine koyacak... Tek seferlik kolay başvuru ile başvuran trink alacak

Acil nakde sıkça ihtiyaç olunduğu bu günlerde Denizbank yeni bir kredi kampanyası duyurdu. 36 ay vadeli, 40 bin TL kredi ödemesini uygun faiz oranıyla hesaplara yatıracak. Telefonla tek bir mesajla krediniz onaylanarak anında hesaplara yatırılacak.
TEK TIKLA 40.000 TL HESABINIZA YATIRILACAK
Pek çok bankanın başlattığı kredi kampanyalarının ardından Denizbank da harekete geçti. Denizbank'ın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında başvuru yapanların onayları anında gerçekleştirilecek. Denizbank kredi başvurusunun ardından eğer şartları karşılıyorsanız ve Denizbank müşterisi iseniz krediler başvurduğunuz gün içerisinde hesaplara yatırılacak.
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Denizbank müşterilerinin yararlanabildiği kredi kampanyasına SMS ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuz üzerinden mesaj atarak tek tıkla kredi başvurusu yapabilmektesiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın Denizbank şubesine giderek SMS ile kredi onayı alması gerekmektedir. Ardından SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Cep telefonunuz aracılığıyla yapacağınız SMS başvurusunun ardından krediniz hesabınıza yatırılarak kolayca kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kredim yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası ve doğum tarihinizi gün ay ve yıl şeklinde yazarak 3280'e kısa mesaj atabilirsiniz. Kredi başvuru sonucunuz 10 dakika içinde sonuçlanır. Şartları sağladığınız takdirde banka şubesinden kredinizi anında kullanabilirsiniz.